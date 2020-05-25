Минский онкодиспансер возвращается к привычной работе после COVID-19: когда и как

Источник материала: Tut.by

Минский онкодиспансер возвращается к привычной работе: два из его корпусов — хирургический и радиологический — на время пандемии были инфекционными по COVID-19. В хирургическом корпусе снова приступят к операциям онкологического профиля в среду, 27 мая. Планируется, что радиологический корпус вернется к обычной работе в течение ближайшей недели.



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На время пандемии COVID-19 Минский онкодиспансер также задействовали в помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. С 31 марта к процессу подключили радиологический корпус № 6. С 1 мая пациентов с COVID-19 начали принимать и в хирургическом корпусе № 4 — на операции онкопациентов временно госпитализировали в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

Поликлиника онкодиспансера, отделения химиотерапии работали в штатном режиме. По словам Виктора Кондратовича, главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера, «продолжила работу и радиологическая служба онкодиспансера, хотя и в несколько измененном виде».

— Хирургический корпус мы освободили в прошлую пятницу (22 мая. — Прим. TUT.BY): часть пациентов выписали, часть — перевели в другие лечебные учреждения на долечивание — это госпиталь ВОВ и больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Пациентов из этого корпуса, которые нуждались в интенсивной терапии, перевели в свой же радиологический корпус № 6. За выходные в хирургическом корпусе провели полную дезинфекцию, сегодня сотрудники расставляют там оборудование и его инспектируют, то есть проверяют, как оно работает. С завтрашнего дня с самого утра начинается госпитализация пациентов, а первый операционный день будет уже в среду, — рассказывает Виктор Кондратович.

По его словам, уже есть распоряжение не госпитализировать пациентов с COVID-19 и в радиологический корпус. Его также постепенно готовят к работе в обычных условиях.

— Полагаю, что в течение недели мы эту работу проведем.

Виктор Кондратович отмечает, что в Минске количество заболевших пневмониями вышло на плато, коечного фонда в городе достаточно и больше нет необходимости в том, чтобы онкологическая клиника принимала пациентов с COVID-19. Пока сотрудники клиники работали с пострадавшими от коронавирусной инфекции, пациентов онкологического профиля, нуждающихся в операциях, перенаправляли в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.

— Скажу абсолютно искренне: существенных проблем с переводом на хирургическое лечение в РНПЦ онкологии пациенты не почувствовали. Единственное, было несколько дней, когда решались организационные вопросы, в том числе и в плане очередности и порядка перенаправления. Нагрузка для РНПЦ увеличилась, но она была не из ряда вон выходящая. Что касается пациентов радиологического профиля, то мы временно максимальное количество людей перевели на амбулаторное лечение. По подсчетам, у нас в среднем ежедневно получают лечение около 150 пациентов радиологического профиля, столько же, как и до перепрофилирования. На свободных площадях в «чистой зоне» мы выделили 30 коек для самых тяжелых пациентов радиологического профиля, которые не могли самостоятельно приезжать в больницу. Остальные были переведены на амбулаторный режим лечения — приезжали из дома, получали процедуру и уезжали, таким образом мы в том числе соблюдали моменты социального дистанцирования. Изменений в работе химиотерапевтических отделений не было, а анализ количества пролеченных показывает, что их у нас столько же, сколько и в до инфекционный период.

Виктор Кондратович отмечает, что перед тем, как коллектив онкологического диспансера начал работать с пациентами с COVID-19, им дали время на подготовку.

— Мы подготовились со средствами индивидуальной защиты, научили сотрудников ими пользоваться, приглашали специалистов из инфекционных стационаров, которые проводили обучающие семинары, была масса обучающей документации из Минздрава. Это не голые фразы и штампы, так и было реально. Никто из сотрудников, работавших в инфекционных отделениях, коронавирусом не заразился. Да, у нас есть заболевшие медики в поликлинике, в «чистых» отделениях, но в отделениях, где сотрудники работали с COVID-19, никто не заболел.