«Все в недоумении». Скорая в Гродно тоже попросила президента разобраться с доплатами. А что руководство?

Источник материала: Tut.by

В Гродно сотрудники скорой помощи, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, тоже, как и их бобруйские коллеги, написали коллективное обращение в Администрацию президента и попросили разобраться в ситуации с выплатами по указу № 131. Текст письма выложил у себя на странице в Facebook водитель скорой Алим Софу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обращении гродненских медиков написано, что работников ГУЗ «Гродненская областная станция скорой медицинской помощи» и УЗ «Объединенная медицинская автобаза» не удовлетворяют выплаты по указу № 131. У некоторых, написали сотрудники, выплат нет вообще.

«Врачи, фельдшеры, санитары, водители — все в недоумении. […] По факту мы не получили установленных надбавок. Некоторым из нас были произведены начисления, которые не отображают в полной мере наше участие в работе, не соответствуют тем рискам, которым мы подвергались и продолжаем подвергаться», — написано в обращении.

Какие надбавки положены медикам за работу с COVID-19

Надбавки за работу, связанную с коронавирусной инфекцией, предусмотрены указом президента № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения». Причем в список инфекций, за работу с которыми положены ежемесячные доплаты, кроме COVID-19, вошли чума, холера, геморрагическая лихорадка Эбола, ближневосточный респираторный синдром.

Доплаты за работу, связанную с коронавирусной инфекцией, положены всем работникам здравоохранения, независимо от квалификации. Тут мы рассказывали об этом подробно .

Размер выплат различается в зависимости от отделения учреждения здравоохранения, квалификации специалиста, режима его работы. Размер ежемесячных надбавок за работу с коронавирусной инфекцией по указу варьируется от 300 до 4000 рублей.

Что говорят работники скорой из Гродно

Гродненские же работники скорой помощи в своем обращении пишут: «Для оплаты ежемесячной надбавки, согласно приказа главного врача ГУЗ „ГОССМП“ N° 75-ОД применяется странная формулировка: „назначение надбавок пропорционально отработанному времени“. Производится учет только по подтвержденным пациентам с COVID-19. Не всем пациентам проводится тестирование даже при типичной симптоматике. Многие отказываются от госпитализации. Нынешняя практика насчитывает немало примеров, когда у пациентов, первоначально обратившихся за медицинской помощью и госпитализированных в стационар с одной патологией, впоследствии при проведении тестирования и/или ПЦР диагностируется COVID-19. Поэтому использование анализа информации, предоставляемой стационарами и поликлиниками по пациентам с COVID-19 и контактам первого уровня, для осуществления выплат ежемесячной надбавки считаем необъективным и противоречащим указу № 131 методом».

Сотрудники гродненской скорой также обращают внимание на то, что не всегда знают, что у того или иного пациента — COVID-19, а значит, продолжают работать и контактировать с другими людьми, являясь контактами первого уровня.

«Нам не проводят тесты на данную инфекцию, и мы вынуждены продолжать работать, не зная своего объективного статуса. А когда же подтверждается положительный тест у наших пациентов, санстанция звонит и ругает, угрожает — почему это мы еще работаем, если должны быть на изоляции. А как быть, если мы не знаем этих результатов, да и сами, возможно, уже „положительные“, а работаем и разносим инфекцию другим — как пациентам, так и своим близким?» — интересуются сотрудники гродненской скорой помощи.

Что говорит руководство скорой?

В минувшую пятницу с гродненскими медиками встречалось руководство Гродненской областной станции скорой медицинской помощи и представители областного профсоюза. На встрече специалисты рассказали сотрудникам о методах начисления надбавок.

Ситуацию TUT.BY прокомментировал главный врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи Александр Байгин.

— Коллективу несколько раз объясняли всю схему выплаты надбавок. Все, что положено было выплачено и продолжает выплачиваться согласно указу. Надбавку получают те сотрудники, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусами. Да, не всегда мы знаем полную информацию [о пациенте]. Например, фельдшеры привозят [в больницу] человека с инфарктом, а потом выясняется, что у пациента — коронавирус. Все это потом просчитывается. Так все досчитали и уточнили по итогам апреля. Сотрудники, которые работали с коронавирусной инфекцией, получают увеличенный аванс. То есть все происходит согласно указу президента и комментариям Минздрава. Поверьте, администрация этих выплат не получает ни копейки — просто потому что она не работает напрямую с пациентами с COVID. Я понимаю, что нагрузка увеличилась у всех, и кто-то бы и хотел получить больше, а кто-то почитал указ и решил, что выплаты положены вообще всем. Нет, это не так. В указе все четко написано, — рассказал Александр Байгин.

Напомним, ранее в Администрацию президента с таким же письмом обратились и сотрудники скорой помощи в Бобруйске.

Ситуацию тогда прокомментировал министр здравоохранения Владимир Караник и рассказал о механизме начисления доплат за работу с COVID.

25 мая по теме доплат медикам (в частности, бобруйским) высказался и Александр Лукашенко :

— Ну что там эта бобруйская скорая помощь? Ну, сто, сто двадцать человек. Если они действительно работают и связаны с этими процессами эпидемическими, так надо поддержать людей. Это копейки для страны.

Однако, считает президент, в равные условия несправедливо ставить тех, кто выполняет «чистую работу» и «грязную работу».

— В противном случае мы обидим тех, кто сегодня ходит в красную зону и работает с зараженными коронавирусом. Поэтому уравниловки быть не должно, но грань почти незаметная.

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