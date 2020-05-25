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В Беларуси из-за коронавируса запретят регистрировать браки в присутствии более 10 человек
25.05.2020 17:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22 мая 2020 г. № 305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Соответствующий документ
В постановлении указано, что принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. При этом, там отмечено, что «решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния».
Кроме того, правительство теперь будет проводить «согласительные совещания» (что бы это ни значило) с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.
Согласно постановлению, также теперь можно получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Также теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно «удаленно» согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций.
Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Совета министров.
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2020 г. № 305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной...
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