В Беларуси из-за коронавируса запретят регистрировать браки в присутствии более 10 человек

Источник материала: Tut.by

Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 22 мая 2020 г. № 305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом-интернет портале.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В постановлении указано, что принято решение об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. При этом, там отмечено, что «решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния».

Кроме того, правительство теперь будет проводить «согласительные совещания» (что бы это ни значило) с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.

Согласно постановлению, также теперь можно получать информацию из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без личного присутствия. Также теперь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям можно «удаленно» согласовывать наименования коммерческих и некоммерческих организаций.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Совета министров.