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Александр Лукашенко: «Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране»
25.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 мая Президент Беларуси провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе встречи обсудили и ход избирательной кампании. Сейчас в стране идет сбор подписей. Президент поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане на этом этапе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это надо проанализировать, Наталья Ивановна, я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем это сделали, и доложили мне. Да, есть где-то вопросы сельского совета: забор отремонтировать, крышу поправить и так далее немощному человеку. Есть вопросы районного и областного уровней. А есть вопросы и нашего уровня.
Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления, гвалт какой-то. Мы не можем на это, у нас нет времени на это.
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Александр Лукашенко: «Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране»
Новости Беларуси. 25 мая Президент Беларуси провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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