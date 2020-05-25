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Александр Лукашенко: «Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране»

25.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 мая Президент Беларуси провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи обсудили и ход избирательной кампании. Сейчас в стране идет сбор подписей. Президент поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане на этом этапе.

Александр Лукашенко: «Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На сегодняшний день – меня информируют – в принципе, мы подписи собрали, достаточное количество – под 200 тысяч. Но останавливаться не надо. Надо собирать эти подписи. Почему? И Наталья Ивановна погружена, и Игорь Петрович, да и все вы в этот процесс. Мы будем знать болячки и проблемы нашего общества. Потому что когда приходишь к человеку и просишь, чтобы он подписал этот лист – за действующего Президента, мы с ними же общаемся. И мы не имеем фактов, чтобы люди где-то там уж жестко отказали подписаться, хотя есть и такие. Это дело каждого человека. Это право. За это нельзя давить людей ни в коем случае, ибо это будет во вред. Но человек скажет и о проблемах, и прочее.

Александр Лукашенко: «Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране»

Это надо проанализировать, Наталья Ивановна, я вас просил, чтобы вы с Михаилом Сергеевичем это сделали, и доложили мне. Да, есть где-то вопросы сельского совета: забор отремонтировать, крышу поправить и так далее немощному человеку. Есть вопросы районного и областного уровней. А есть вопросы и нашего уровня.

Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране. Нельзя нам отвлекаться на митинги и разного рода заявления, гвалт какой-то. Мы не можем на это, у нас нет времени на это.

Александр Лукашенко: «Главный мой экзамен – это управлять страной, и чтобы люди видели, что есть Президент в стране»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Наталья Кочанова, Виктор Шейман, Михаил Орда

 
 
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Новости Беларуси. 25 мая Президент Беларуси провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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