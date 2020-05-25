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Российский тренер Щербаченко: «В Беларуси есть молодые таланты. Например, Юзепчук. Старожилы научат его и правильно режим «нарушать» и голы забивать»

25.05.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский тренер Федор Щербаченко поделился мнением о чемпионате Беларуси и финале Кубка страны. 

— Плотно слежу за чемпионатом Беларуси, за всеми командами. Если старт сезона получился немного невнятным, то сейчас команды разыгрались, набрали форму. В отдельных матчах можно увидеть весьма качественный футбол.

На сегодняшний день таблица еще в полной мере не отражает весь расклад сил. Но потихоньку вырисовывается почерк у каждого клуба. Здесь я не соглашусь с коллегами, которые критикуют белорусский футбол. Считаю, в стране создана хорошая база, чтобы чемпионат прогрессировал. Думаю, в Беларусь поедут добротные легионеры. Рядом с ними молодые футболисты смогут прогрессировать.

Вчера прошел финал Кубка. Я в свое время приезжал в Брест вместе с Валерием Карпиным, Игорем Колывановым, Ринатом Атауллиным, Алексеем Кандалинцевым (гендиректором СКА-Хабаровск) на открытие академии. После этого очень внимательно слежу за тем, как «Динамо» растит и развивает талантливую молодежь. И посмотрите, какого мальчишку вырастили. Имею в виду крайнего правого защитника — 22-летнего Романа Юзепчука. Он сейчас игрок основы Бреста. Понятно, что в команде есть опытные Милевский, Кисляк. Но могу выделить как раз в матче с БАТЭ именно Юзепчука.

Думаю, старожилы научат его и правильно режим «нарушать», и на тренировках выкладываться, и голы забивать. Его уже вызывают в сборную Беларуси.

Слежу за своим давним коллегой и соперником Леонидом Кучуком, который недавно принял минское «Динамо». Пока у его команды не все получается — видимо, нужно время, чтобы наладить игру. Пока где-то слишком просто играют минчане. Слишком вертикальный футбол, много забросов. Это не приносит нужного результата. При этом в клубе есть все условия, чтобы решать глобальные задачи.

После ухода Сергея Ташуева из Солигорска, считаю, пока «Шахтер» пока играет с перепадами. Правда, в последнее время ситуация исправляется.

И очень рад за своего давнего товарища Юрия Пунтуса, чье «Торпедо-БелАЗ» идет на третьем месте. С удовольствием слежу за своим бывшим подопечным по «Ротору» Устиновым. Считаю, Виталик немного поспешил с отъездом в Беларусь. Мог бы точно пригодиться в российском чемпионате.

Думаю, РПЛ могла бы перенять опыт того, — как белорусы проводят матчи и минимизируют риски заболевания коронавирусом, – сказал Щербаченко.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Брест
 
 
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Российский тренер Федор Щербаченко поделился мнением о чемпионате Беларуси и финале Кубка страны.
 
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