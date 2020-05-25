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Российский тренер Щербаченко: «В Беларуси есть молодые таланты. Например, Юзепчук. Старожилы научат его и правильно режим «нарушать» и голы забивать»
25.05.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский тренер Федор Щербаченко поделился мнением о чемпионате Беларуси и финале Кубка страны.
— Плотно слежу за чемпионатом Беларуси, за всеми командами. Если старт сезона получился немного невнятным, то сейчас команды разыгрались, набрали форму. В отдельных матчах можно увидеть весьма качественный футбол.
На сегодняшний день таблица еще в полной мере не отражает весь расклад сил. Но потихоньку вырисовывается почерк у каждого клуба. Здесь я не соглашусь с коллегами, которые критикуют белорусский футбол. Считаю, в стране создана хорошая база, чтобы чемпионат прогрессировал. Думаю, в Беларусь поедут добротные легионеры. Рядом с ними молодые футболисты смогут прогрессировать.
Вчера прошел финал Кубка. Я в свое время приезжал в
Думаю, старожилы научат его и правильно режим «нарушать», и на тренировках выкладываться, и голы забивать. Его уже вызывают в сборную Беларуси.
Слежу за своим давним коллегой и соперником
После ухода
И очень рад за своего давнего товарища
Думаю,
Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь
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Российский тренер Щербаченко: «В Беларуси есть молодые таланты. Например, Юзепчук. Старожилы научат его и правильно режим «нарушать» и голы забивать»
Российский тренер Федор Щербаченко поделился мнением о чемпионате Беларуси и финале Кубка страны.
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