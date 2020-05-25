Экономика, коронавирус, выборы: Лукашенко провел совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси рассчитывает на быстрое восстановление национальной экономики после открытия мировых рынков. При этом в стране отмечается постепенное улучшение эпидемиологической обстановки. Это лишь некоторые из новостей, которые пришли из Дворца Независимости.

Сегодня Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам. Его участники – глава Администрации Президента, председатель Совета Республики, Управляющий делами Президента и председатель Федерации профсоюзов.

Понятно, что такой состав позволяет обсуждать самые разные темы. Так и было. Например, экономика – ожидается скорый возврат к уровню до эпидемии. Вирусная угроза – Президент, основываясь на данных медиков, выражает осторожный оптимизм. Но предостерегает – расслабляться рано.

Избирательная кампания (эта тема также звучала) – лето-2020 станет настоящим экзаменом для власти. А сбор подписей – это не только ключевой этап выборов (кстати, необходимое количество подписей за Александра Лукашенко уже собрано). Скорее, это возможность изучить проблемы людей.

Ещё одно громкое заявление дня – возможность обновления состава правительства. Еще до дня основного голосования действующий Президент намерен собрать команду – опытную и эффективную.

Сегодня в рабочем кабинете Президента говорили о многом и долго. Но всё же основная задача Главы государства – определять стратегию развития страны. А это, как ни крути, экономика.

Президент добавляет: при всей важности стратегических задач в экономике, государство никогда не подвергала сомнению исключительную важность борьбы с инфекционными заболеваниями. Впрочем, как и всегда. Александр Лукашенко, назвав нынешние времена «тяжёлыми», пояснил: они трудные не из-за коронавируса (были болезни и опаснее), а из-за того, что Беларусь пошла своим путём. Понравилось это не всем.

Время рассудит – и ведь уже видны результаты. Коронавирус и пневмонии сначала показал чуть больший рост в Витебской области, затем – в Минске и области. А сейчас те больницы, которые в этих же регионах перепрофилировали под инфекционные, возвращаются к своему профилю.

И это, скорее, призыв не к медикам, а к чиновникам, которые контролируют работу выстроенной Президентом системы. В пример другим Александр Лукашенко привёл Наталью Кочанову – её кураторство по мерам борьбы с инфекциями можно считать образцовым. И мощная вертикаль власти работоспособность должна проявлять в любой сфере.

При этом Александр Лукашенко добавляет: останавливать процесс сбора подписей не нужно. И не ради ещё более внушительных цифр.

Александр Лукашенко, обращаясь к своему политическому штабу добавляет: если в будущем будет нужно его личное присутствие на каких-то важных этапах кампании – говорите, не стесняйтесь. Впрочем, чтобы оценить действующего Президента, никаких дополнительных масштабных пикетов и не нужно.

Президент, кстати, поручил Наталье Кочановой обзвонить губернаторов и напомнить тем, что это их работа. Дальше – на конкретном примере одной больницы Бобруйска. Вдруг кто не в теме: врачам, контактирующим с коронавирусными пациентами, Президент обещал своим указом доплаты. Деньги в одной клинике Бобруйска получили не все – и не все остались довольны. Но это уж точно не неподъёмная задача для страны с точки зрения финансов. Если, конечно, денег люди заслужили.

Коронавирус и вообще любая тема, где есть человеческие трагедии, говорит Президент, – это не поле для фейков ради роста своего капитала, что в буквальном смысле, что капитала политического. Но Александр Лукашенко призывает чиновников не реагировать на неправду чрезмерно остро. Всему своё время.

И вот как раз тем, кто сомневается, истинное положение дел должны донести те, кто в ближайшее время будет непосредственно контактировать с избирателями. Главу инициативной группы Президент просто просит передать им «спасибо».

При этом Александр Лукашенко поясняет: кампанию нужно организовать достойно не потому, что один из претендентов на статус кандидата – действующий Президент.

Здесь Глава государства напоминает об управленческой традиции – перед выборами обновлять состав Совета Министров. Ведь именно Правительству будет поручено воплощать в жизнь программу действующего Президента.

То есть у действующего Президента сформирована команда – и это не только четыре человека, присутствующих сегодня в кабинете, а вся вертикаль власти. Нужно просто ещё раз показать, что команда эта сильная.

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