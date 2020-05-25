Ученые назвали эффективный в борьбе с COVID-19 препарат

Источник материала: ОНТ

Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний провели эксперимент и выяснили, что в лечении коронавируса эффективным является противовирусный препарат ремдесивир, пишет MedicalXpress.

Участие в исследовании приняли свыше тысячи человек с COVID-19. Одна группа добровольцев получила плацебо, другой на протяжении десяти дней внутривенно вводили ремдесивир.

В первом случае было зафиксировано около 12% летальных исходов. Во втором – чуть более 7%. Тяжелые осложнения наблюдались у 114 из 541 пациентов, которым вводили ремдесивир, и у 141 из 522, получавших плацебо. Также в результате исследования выяснилось, что данный препарат сократил время выздоровления больных коронавирусом в среднем на четыре дня.

Специалисты обратили внимание, что их работа имеет предварительный характер. Чтобы получить однозначные выводы, необходимо доработать исследование.

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