|
Ученые назвали эффективный в борьбе с COVID-19 препарат
25.05.2020 22:45 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний провели эксперимент и выяснили, что в лечении коронавируса эффективным является противовирусный препарат ремдесивир,
Участие в исследовании приняли свыше тысячи человек с COVID-19. Одна группа добровольцев получила плацебо, другой на протяжении десяти дней внутривенно вводили ремдесивир.
В первом случае было зафиксировано около 12% летальных исходов. Во втором – чуть более 7%. Тяжелые осложнения наблюдались у 114 из 541 пациентов, которым вводили ремдесивир, и у 141 из 522, получавших плацебо. Также в результате исследования выяснилось, что данный препарат сократил время выздоровления больных коронавирусом в среднем на четыре дня.
Специалисты обратили внимание, что их работа имеет предварительный характер. Чтобы получить однозначные выводы, необходимо доработать исследование.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний провели эксперимент и выяснили, что в лечении коронавируса эффективным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)