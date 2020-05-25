ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Трансляция велась на YouTube-канале организации.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Журналисты уточнили, возможен ли сценарий, при котором возникнет «вторая волна» пандемии коронавируса.

«Я считаю, это зависит от того, в какой части мира вы находитесь. Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — сказал Райан.

Он пояснил, что под «второй волной» в классическом понимании специалисты имеют в виду ситуацию, при которой количество заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через несколько месяцев заболевание проявит себя снова.

Райан добавил, что такой сценарий может стать реальным для многих стран через несколько месяцев. При этом Райан считает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту.

«Мы не можем делать допущения. У нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. У нас может быть второй пик в этой волне», — заметил Райан, добавив, что такое уже случалось во время предыдущих пандемий, например пандемии испанского гриппа. «Это был второй пик, необязательно вторая волна», — пояснил сотрудник ВОЗ.

Райан заметил, что необходимо продолжать тестирование на коронавирус и другие меры для поддержки здравоохранения. Он также сказал, что определить наступление второй волны нужно будет позднее, отметив при этом, что она может совпасть с сезонным гриппом.

Приостановлено испытание препарата от малярии против COVID

Во время брифинга глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19.

Гебрейесус рассказал, что 22 мая в журнале Lancet было опубликовано исследование по гидроксихлорохину и хлорохину, в котором рассматривалось влияние препаратов на госпитализированных пациентов с коронавирусом. Авторы отметили, что среди заболевших, принимавших эти препараты или смесь с ними, был более высокий уровень смертности.

Исполнительная группа решила проверить все имеющиеся данные о лекарствах, «чтобы адекватно оценить потенциальную пользу и вред от этого препарата», сообщил глава ВОЗ.

«Я хотел бы повторить, что эти препараты считаются в целом безопасными для применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией», — заявил Гебрейесус.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 5,5 млн. Умерли от COVID-19 344 503 человека.