Борьба с COVID-19: неравнодушные белорусы продолжают оказывать поддержку медикам

Источник материала: ОНТ

Неравнодушные белорусы продолжают оказывать поддержку медикам и всем, кто сейчас ведет борьбу с COVID-19. Пандемия с ног на голову перевернула работу некоторых компаний и организаций, и в то же время заставила мыслить шире. Они используют свои ресурсы, чтобы сделать что-то полезное для медиков и пациентов. Удивляют изобретательностью и вдохновляют добрыми делами.

На расписание ежедневных прогулок в Могилевском доме ребенка коронавирус никак не повлиял. Разве что для двухсот подопечных любимые воспитатели теперь в защитных масках. Но, как говорится, лучше быть начеку и сделать все, чтобы обезопасить малышей от инфекции. Свою помощь предложили могилевские инженеры: их изобретение – «антивирусные» насадки на дверные ручки – поможет не пустить болезнь за порог.

Наталья Александрович, главный врач Могилёвского специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики: «Дом ребенка – это закрытое учреждение. В доме ребенка есть отделение паллиативной помощи, где проживают тяжело больные пациенты. У нас 250 сотрудников работает. Они не будут касаться непосредственно ладонью дверной ручки, а смогут открыть бесконтактным способом, что очень важно».

Дмитрий Калеев, учредитель инжиниринговой компании: «Мы поставили данные насадки уже во все больницы Могилева, и теперь получаем положительные приятные отзывы от врачей. Мы рады, что помогаем людям».

Дому ребенка подарили 15 ручек. Часть установят на входные двери в отделение паллиативной помощи, остальное – в административном корпусе. Кроме насадок спонсоры передали учреждению полотенца и бытовую химию – всегда нужные в доме ребенка вещи.

Никаких очередей и в режиме онлайн. Брестские айтишники разработали проект, который позволит лечиться дистанционно. Речь о случаях, когда требуется устная консультация специалиста или контроль за самочувствием пациента. Все по видеосвязи. Преимущества на лицо: никаких прямых контактов и риска заразиться.

Виталий Степанов, директор учреждения межсекторного сотрудничества: «Мы стараемся до минимума сократить количество контактов между медицинскими работниками и пациентами. Одна из главных задач – не допустить массового заражения медицинских работников. Надо, чтобы они как меньше контактировали с людьми, которые под подозрением заражения коронавирусом. Тот же самый контроль, забота, только без личного контакта, находясь на удаленном расстоянии».

Принцип телеконсультации прост: доктору достаточно иметь компьютер и подключиться к единой базе амбулаторных карт, а пациенту установить приложение на смартфон. Проект пилотный и заработает сразу, как будет принят закон о медицинских телеконсультациях. Документ сейчас на рассмотрении в парламенте.

Что в коробках? Для медиков не загадка. По сути уже стандартный набор: маски и защитные очки, плюс инфракрасные термометры. Все это исчисляется сотнями, а то и тысячами – прямиком из Китая для наших медучреждений закупила одна из крупнейших компаний страны. 30 тысяч масок, 300 пар очков и инфракрасные термометры – только на одну Минскую областную больницу.

Александр Центер, собственник группы компаний: «Какое-то время назад мы позвонили медикам и сказали, что хотели бы помочь. Если хотите – то может быть. Они настолько скромные люди, что мы даже увеличили на 10 то, что они просили».

Александр Линкевич, главный врач Минской областной клинической больницы: «Мы рады любой помощи. К нам обращаются люди и компании, и физические лица. За последнее время наша больница получила финансовых средств в объеме порядка 65,5 тысяч рублей от 10 различных организаций».

Маски, очки – все это сегодня расходный материал. А значит, много их точно не бывает. Компания закупила все с «запасом» – и партии распределят также между Минской центральной районной больницей и Научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.

Пару часов «на перестройку» – и первая проба готова. В Гродно к диагностике COVID-19 подключились сразу две университетские лаборатории. В одном только аграрном каждый день делают до 300 тестов со всей области. Работа кипит: без выходных, в две смены, да и оборудование не выключают даже на ночь. Все разрешения есть.

Ольга Епишко, заведующая отраслевой научно-исследовательской лабораторией Гродненского государственного аграрного университета: «Перед нами даже не стояло сомнений никаких: работать или нет. Попросили помощи, подключиться к тестированию на COVID-19, вызвались добровольцы. Ново только в том, что есть очень серьезная ответственность, понимание, что нужно максимальное количество проб сделать, чтобы люди знали свой результат, врачи знали результат. Ново в том, что есть большая ответственность к своей безопасности непосредственно».

Защитные насадки, консультации-онлайн, новые лаборатории – похоже, у многих открылось второе дыхание. Чего только не придумывают и не создают ради общей мечты. Чтобы медики и пациенты быстрее, наконец, вздохнули с облегчением.

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