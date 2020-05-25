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Борьба с COVID-19: неравнодушные белорусы продолжают оказывать поддержку медикам
25.05.2020 22:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Неравнодушные белорусы продолжают оказывать поддержку медикам и всем, кто сейчас ведет борьбу с COVID-19. Пандемия с ног на голову перевернула работу некоторых компаний и организаций, и в то же время заставила мыслить шире. Они используют свои ресурсы, чтобы сделать что-то полезное для медиков и пациентов. Удивляют изобретательностью и вдохновляют добрыми делами.
На расписание ежедневных прогулок в Могилевском доме ребенка коронавирус никак не повлиял. Разве что для двухсот подопечных любимые воспитатели теперь в защитных масках. Но, как говорится, лучше быть начеку и сделать все, чтобы обезопасить малышей от инфекции. Свою помощь предложили могилевские инженеры: их изобретение – «антивирусные» насадки на дверные ручки – поможет не пустить болезнь за порог.
Дому ребенка подарили 15 ручек. Часть установят на входные двери в отделение паллиативной помощи, остальное – в административном корпусе. Кроме насадок спонсоры передали учреждению полотенца и бытовую химию – всегда нужные в доме ребенка вещи.
Никаких очередей и в режиме онлайн. Брестские айтишники разработали проект, который позволит лечиться дистанционно. Речь о случаях, когда требуется устная консультация специалиста или контроль за самочувствием пациента. Все по видеосвязи. Преимущества на лицо: никаких прямых контактов и риска заразиться.
Принцип телеконсультации прост: доктору достаточно иметь компьютер и подключиться к единой базе амбулаторных карт, а пациенту установить приложение на смартфон. Проект пилотный и заработает сразу, как будет принят закон о медицинских телеконсультациях. Документ сейчас на рассмотрении в парламенте.
Что в коробках? Для медиков не загадка. По сути уже стандартный набор: маски и защитные очки, плюс инфракрасные термометры. Все это исчисляется сотнями, а то и тысячами – прямиком из Китая для наших медучреждений закупила одна из крупнейших компаний страны. 30 тысяч масок, 300 пар очков и инфракрасные термометры – только на одну Минскую областную больницу.
Маски, очки – все это сегодня расходный материал. А значит, много их точно не бывает. Компания закупила все с «запасом» – и партии распределят также между Минской центральной районной больницей и Научно-практическим центром хирургии, трансплантологии и гематологии.
Пару часов «на перестройку» – и первая проба готова. В Гродно к диагностике COVID-19 подключились сразу две университетские лаборатории. В одном только аграрном каждый день делают до 300 тестов со всей области. Работа кипит: без выходных, в две смены, да и оборудование не выключают даже на ночь. Все разрешения есть.
Защитные насадки, консультации-онлайн, новые лаборатории – похоже, у многих открылось второе дыхание. Чего только не придумывают и не создают ради общей мечты. Чтобы медики и пациенты быстрее, наконец, вздохнули с облегчением.
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Неравнодушные белорусы продолжают оказывать поддержку медикам и всем, кто сейчас ведет борьбу с COVID-19. Пандемия с ног на голову перевернула работу некоторых...
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