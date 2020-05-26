Прожить век и вылечиться от коронавируса: как долгожители победили болезнь

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Во Франции, Италии, России и многих других странах известны случаи выздоровления столетних пациентов от COVID-19. Их истории восхищают врачей.



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«Я очень хорошо себя чувствую. Немного устала, но я же не молода», — рассказала 104-летняя Женевьев Мазе в интервью газете Le Midi Libre. Эта жительница Монпелье вернулась в свою комнату в доме для престарелых после трех недель, проведенных в двух клиниках. Победить коронавирус для нее оказалось проще, чем пережить Первую мировую войну и проработать медсестрой во время Второй. По специальности Женевьев — младший медицинский работник психиатрической лечебницы.

103-летней Элен Франсуа из парижского пригорода Курбевуа потребовалось больше времени, чтобы вылечиться от коронавируса. Но лечившие ее врачи плакали от радости, когда она почувствовала себя здоровой. «Когда мы видим такие победы над болезнью, у нас появляются силы для продолжения работы», — рассказала одна из ухаживавших за Элен медсестер.

100-летняя Ноэми Баральди из Безансона считает, что выжила чудом во время этой эпидемии, но она с гордостью рассказывает о своем участии во французском Сопротивлении во время Второй мировой войны.

Самая старая жительница Испании, 113-летняя Мария Браньяс считает, что ей повезло — у нее была легкая форма коронавируса. Многие из ее соседей по дому престарелых не перенесли эпидемию. После нескольких дней повышенной температуры Мария Браньяс поправилась, ее даже не понадобилось госпитализировать. В это время тест на COVID-19 дал положительный результат. В 1919 году Мария пережила эпидемию испанского гриппа. Ее соотечественница Анна дель Вальде в 107 лет тоже победила COVID-19.

Когда 100-летнюю Жулию Девильд выписывали из больницы бельгийского города Серен, в коридоре в ее честь выстроились все медики. Провожали ее аплодисментами.

Случаи выздоровления долгожителей от коронавируса отмечены по всему миру: 106-летняя Конни Тичен в Великобритании, 100-летняя Пелагея Михайловна Пояркова из Москвы и также 100-летняя Салтанат Акбари из Ирана — всем им при выздоровлении медики оказывали особые почести.

Для медиков каждый такой случай выздоровления является праздником и дает надежду. Многие говорят о чуде, так как жертвами COVID-19 чаще всего становятся пожилые.