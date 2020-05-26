Британский премьер рассказал, что его зрение ухудшилось из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что из-за перенесенной им болезни, вызываемой новым коронавирусом, ухудшилось его зрение, пишет ТАСС .



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«Я понимаю, что мне приходится носить очки впервые за долгие годы. Я думаю, что это очень правдоподобно, что [ухудшившееся] зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — сказал премьер на брифинге в понедельник. В апреле он провел неделю в больнице с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии .

Джонсон сделал это признание, отвечая на вопрос, считает ли он логичными объяснения, данные в понедельник на пресс-конференции его ближайшим советником Домиником Каммингсом, который также переболел вызываемой коронавирусом болезнью. Ранее СМИ уличили его в том, что он нарушил карантин и уехал более чем за 400 км от Лондона, чтобы самоизолироваться вместе с женой и пятилетним ребенком на ферме своего отца в окрестностях Дарема. Более того, во время пребывания в Дареме Каммингс съездил с женой и сыном в район замка Барнард, до которого путь от фермы на автомобиле занимает около получаса.

Каммингс рассказал, что таким образом он решил проверить, восстановилось ли у него зрение после болезни и может ли он быть за рулем во время долгой поездки в Лондон. По словам помощника Джонсона, доехав до окрестностей замка, он понял, что все еще плохо видит, и вернулся на ферму. От такого способа проверки зрения предостерег председатель Федерации полиции Англии и Уэльса Джон Аптер. «Если вы чувствуете себя нехорошо, а ваше зрение может быть нарушено, не управляйте автомобилем, чтобы проверить, можете ли вы водить. Это неумный поступок», — написал он в своем Twitter .