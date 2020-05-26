Источник материала: Новости Волковыска

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2020 г. № 305 определены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, пишет Право.by.

В частности, принято решение:

об оказании дополнительных платных услуг по регистрации заключения брака и регистрации рождения в торжественной обстановке в присутствии не более 10 человек. Решение о количестве гостей в каждом конкретном случае принимается уполномоченным должностным лицом органа, регистрирующего акты гражданского состояния;

о проведении согласительных совещаний в соответствии с Регламентом Совета Министров Республики Беларусь с использованием технических средств связи, в том числе видеоконференцсвязи.

Также документом предусмотрено приостановление действия постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 февраля 2014 г. № 162 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга соблюдения нотариусами законодательства о нотариате», а также ряда норм:

Положения о порядке согласования наименований коммерческих и некоммерческих организаций (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154) в части личного обращения заявителя за согласованием наименований коммерческих и некоммерческих организаций;

Положения о Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2009 г. № 229), в части личного представления документов для получения информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также личного получения указанной информации;

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156) в части личного обращения заявителя за согласованием наименований коммерческих и некоммерческих организаций.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до особого решения Совета Министров Республики Беларусь.