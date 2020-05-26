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Несмотря на отказ от карантина, Швецию постиг масштабный кризис, - Bloomberg

26.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний достиг 8,2% и может возрасти до 17%.



Несмотря на отказ от введения карантина из-за коронавируса, Швецию постиг масштабный экономический кризис. Уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний увеличился до 8,2%, что оказалось выше прогнозов.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в дальнейшем этот показатель может возрасти до 17%, если уровень спроса на товары и услуги в стране не вернется к прежним показателям.

Также в стране могут в ближайшее время значительно упростить процедуру увольнения сотрудников. Эта инициатива вызвало сильное недовольство у оппозиции и профсоюзов. Некоторые партии заявили о готовности вынести вотум недоверия кабмину в случае ее принятия.

На сегодняшний день в стране зафиксировано более 34 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли свыше 4 тыс. пациентов. Эти показатели существенно превышают аналогичные данные из других скандинавских стран - Норвегии, Дании и Финляндии.


Напомним, главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что в стране единичные случаи коронавируса были еще в ноябре прошлого года.

Как известно, правительство Швеции не стало вводить режим самоизоляции в стране в связи с пандемией коронавируса, поскольку это может повредить здоровью человека.
 
 
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Уровень безработицы в стране без учета сезонных колебаний достиг 8,2% и может возрасти до 17%.
 
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