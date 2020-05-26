Источник материала: Голас Сененшчыны

Во время эпидемии COVID-19 медики работают на износ: они забыли о выходных и неделями не видят своих детей. Врачи не жалуются — в их глазах все жертвы оправданны, удалось бы только остановить вспышку.





Кристина Горчинская, заведующая терапевтическим отделением Сенненской ЦРБ, полтора месяца в буквальном смысле жила в больнице – находилась там круглосуточно. Вместе с ней работала и продолжает трудиться в непростой обстановке блестящая команда из 13 сотрудников.

— Для нас это был первый опыт работы в таких условиях. Но мы не боялись. Благодаря четким организационным действиям со стороны администрации была выработана стратегия лечения до нюансов, план, если что-то пойдёт не так. Средствами защиты и дезинфектантами полностью обеспечены. Больным оказывается вся необходимая помощь – дефицита в лекарствах нет. Стараемся сделать все возможное, чтобы пациент пошёл на поправку, а уже все остальное зависит от резерва организма. Ведь у многих имеются факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные, — описывает обстановку Кристина Антоновна.

Искренне и с огромной благодарностью Кристина Горчинская говорит о своих коллегах. Эта ситуация показала лучшие качества медиков, считает она.

— У нас рука об руку работают и врачи, и медсёстры, и санитарки. Мы стараемся максимально помогать и поддерживать друг друга. Я твердо знаю, что на любого из них, можно положиться, как на себя. Но самое главное моральное удовлетворение получаешь, когда видишь, что пациенты идут на поправку и находятся в хорошем расположении духа.

Врачей совершенно справедливо называют героями-невидимками, хотя сами они свою работу ни подвигом, ни геройством не считают. «Нас этому учили. Это наш долг», — говорит Кристина Горчинская.

Сегодня лучшим подарком для тех сотрудников больницы, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, является возвращение домой. Так и с нашей героиней. У Кристины Горчинской маленький сын. Всё это время им занимался муж. Также очень помогали бабушка и дедушка. В семье понимали, что людям необходима помощь, прониклись и были готовы ждать.

— Поэтому разлуку мы перенесли не так тяжело, справились, — отмечает Кристина Антоновна. — Справимся и с коронавирусом, а затем и с его последствиями. Хочется пожелать всем сенненцам более ответственно относиться к своему здоровью. Не забывайте, что вирус коварен и опасен. Поэтому ещё раз напоминаю о дистанцировании, отказе от посещения мест массового пребывания людей, необходимости соблюдения элементарных правил личной гигиены. Не игнорируйте рекомендации медиков и будьте здоровы.

Лариса МУКОМОЛОВА.

Фото предоставлено Сенненской ЦРБ.