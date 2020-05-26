ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кристина Горчинская, заведующая терапевтическим отделением Сенненской ЦРБ, полтора месяца в буквальном смысле жила в больнице

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Голас Сененшчыны

Во время эпидемии COVID-19 медики работают на износ: они забыли о выходных и неделями не видят своих детей. Врачи не жалуются — в их глазах все жертвы оправданны, удалось бы только остановить вспышку.

 

Кристина Горчинская, заведующая терапевтическим отделением Сенненской ЦРБ, полтора месяца в буквальном смысле жила в больнице

Кристина Горчинская, заведующая терапевтическим отделением Сенненской ЦРБ, полтора месяца в буквальном смысле жила в больнице – находилась там круглосуточно. Вместе с ней работала и продолжает трудиться в непростой обстановке блестящая команда из 13 сотрудников.

— Для нас это был первый опыт работы в таких условиях. Но мы не боялись. Благодаря четким организационным действиям со стороны администрации была выработана стратегия лечения до нюансов, план, если что-то пойдёт не так. Средствами защиты и дезинфектантами полностью обеспечены. Больным оказывается вся необходимая помощь – дефицита в лекарствах нет. Стараемся сделать все возможное, чтобы пациент пошёл на поправку, а уже все остальное зависит от резерва организма. Ведь у многих имеются факторы риска: сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные, — описывает обстановку Кристина Антоновна.

  Искренне и с огромной благодарностью Кристина Горчинская говорит о своих коллегах. Эта ситуация показала лучшие качества медиков, считает она.

 — У нас рука об руку работают и врачи, и медсёстры, и санитарки. Мы стараемся максимально помогать и поддерживать друг друга. Я твердо знаю, что на любого из них, можно положиться, как на себя. Но самое главное моральное удовлетворение получаешь, когда видишь, что пациенты идут на поправку и находятся в хорошем расположении духа.

 Врачей совершенно справедливо называют героями-невидимками, хотя сами они свою работу ни подвигом, ни геройством не считают. «Нас этому учили. Это наш долг», — говорит Кристина Горчинская.

 Сегодня лучшим подарком для тех сотрудников больницы, которые находятся на передовой борьбы с пандемией, является возвращение домой. Так и с нашей героиней. У Кристины Горчинской маленький сын. Всё это время им занимался муж. Также очень помогали бабушка и дедушка. В семье понимали, что людям необходима помощь, прониклись и были готовы ждать.

 — Поэтому разлуку мы перенесли не так тяжело, справились, — отмечает Кристина Антоновна. — Справимся и с коронавирусом, а затем и с его последствиями. Хочется пожелать всем сенненцам более ответственно относиться к своему здоровью. Не забывайте, что вирус коварен и опасен. Поэтому ещё раз напоминаю о дистанцировании, отказе от посещения мест массового пребывания людей, необходимости соблюдения элементарных правил личной гигиены. Не игнорируйте рекомендации медиков и будьте здоровы.

Лариса МУКОМОЛОВА.

Фото предоставлено Сенненской ЦРБ.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время эпидемии COVID-19 медики работают на износ: они забыли о выходных и неделями не видят своих детей. Врачи не жалуются — в их глазах все жертвы оправданны,...
 
Новости дня
Новости
 
ВНИМАНИЕ! У НАС ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика