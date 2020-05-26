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Некоторые магазины обязали продавать маски и антисептики
26.05.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ввели очередные изменения по антисептикам и маскам. МАРТ откорректировал ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах. В их число включили дезинфицирующие средства и маски. Но это требование будет касаться не всех торговых объектов, а лишь тех, которые их реализуют. Новшества ввели для бесперебойного обеспечения населения средствами защиты от коронавирусной инфекции в сложившейся эпидемиологической обстановке,
В перечни товаров, которые должны быть в наличии в магазинах, включили:
Но эти товары должны быть в наличии в тех магазинах, которые торгуют ими, то есть включили в список позиций, которые предлагают покупателям.
Новшества предусмотрены
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В Беларуси ввели очередные изменения по антисептикам и маскам. МАРТ откорректировал ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах....
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