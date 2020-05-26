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Некоторые магазины обязали продавать маски и антисептики

26.05.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси ввели очередные изменения по антисептикам и маскам. МАРТ откорректировал ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах. В их число включили дезинфицирующие средства и маски. Но это требование будет касаться не всех торговых объектов, а лишь тех, которые их реализуют. Новшества ввели для бесперебойного обеспечения населения средствами защиты от коронавирусной инфекции в сложившейся эпидемиологической обстановке, уточняют в МАРТ. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

В перечни товаров, которые должны быть в наличии в магазинах, включили:

  • средства защиты органов дыхания (повязки, повязки-маски, маски бытовые, повязки бытовые, повязки декоративные, маски декоративные, салфетки лицевые и иные подобные изделия), предназначенные для индивидуального применения, за исключением изделий медицинского назначения;
  • дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства, в том числе: мыло антибактериальное, бактерицидное для гигиенической обработки кожных покровов; салфетки антибактериальные, дезинфицирующие, обеззараживающие для гигиенической обработки кожных покровов; гели, спреи, жидкости дезинфицирующие, антибактериальные, обеззараживающие для гигиенической обработки кожных покровов; дезинфицирующие средства для обработки поверхностей бытового назначения.

Но эти товары должны быть в наличии в тех магазинах, которые торгуют ими, то есть включили в список позиций, которые предлагают покупателям.

Новшества предусмотрены постановлением МАРТ № 39 от 11 мая. Документ вступит в силу после официального опубликования. 

 

 
 
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В Беларуси ввели очередные изменения по антисептикам и маскам. МАРТ откорректировал ассортиментный перечень товаров, которые обязательно должны быть в магазинах....
 
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