В Беларуси на 26 мая за сутки – 915 заражений и 4 смерти

По состоянию на 26 мая в стране зарегистрировано 38 тысяч 59 человек, у которых обнаружен коронавирус.

Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.

Сообщается, что выздоровели и выписались из больниц 15 тысяч 86 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего проведено 472 тысячи 906 тестов.

Количество умерших за все время эпидемии – 208. Ведомство неизменно в каждой сводке пишет, что это люди, у которых был ряд хронических заболеваний.

Итого на 26 мая в Беларуси:

Положительных тестов на COVID-19 - 38059 (+915)

Выздоровели и выписались - 15086 (+637)

Лечатся - 22765 (+274)

Умерли - 208 (+4).

Напомним, на 25 мая в стране зарегистрировано 37 тысяч 144 человека с положительным тестом на коронавирус. Новых зараженных в прошлые сутки было 946, летальных исходов - 5. Таким образом, статистика показала незгнчительную положительную динамику.

25 мая на совещании по насущным вопросам в Минске Александр Лукашенко заявил , что эпидситуация в Беларуси постепенно улучшается, но расслабляться не стоит. Президент предостерег о возможности второй волны заражения.