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В Беларуси на 26 мая за сутки – 915 заражений и 4 смерти

26.05.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По состоянию на 26 мая в стране зарегистрировано 38 тысяч 59 человек, у которых обнаружен коронавирус.

Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.

Сообщается, что выздоровели и выписались из больниц 15 тысяч 86 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего проведено 472 тысячи 906 тестов.

Количество умерших за все время эпидемии – 208. Ведомство неизменно в каждой сводке пишет, что это люди, у которых был ряд хронических заболеваний.

Итого на 26 мая в Беларуси:

  • Положительных тестов на COVID-19 - 38059 (+915)
  • Выздоровели и выписались - 15086 (+637)
  • Лечатся - 22765 (+274)
  • Умерли - 208 (+4).

Напомним, на 25 мая в стране зарегистрировано 37 тысяч 144 человека с положительным тестом на коронавирус. Новых зараженных в прошлые сутки было 946, летальных исходов - 5. Таким образом, статистика показала незгнчительную положительную динамику.

25 мая на совещании по насущным вопросам в Минске Александр Лукашенко заявил, что эпидситуация в Беларуси постепенно улучшается, но расслабляться не стоит. Президент предостерег о возможности второй волны заражения.

В воскресение, 24 мая, Минздрав сообщил, что в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19. При этом количество новых заражений за сутки увеличилось на 954, тогда как 23 мая был зарегистрирован 941 новый заболевший пациент. Число новых смертей, по данным ведомства, ежесуточно прибавляется на 4-5 человек. Таким образом, на тот момент говорить о снижении распространения в стране коронавируса, очевидно, было еще рано.

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 26 мая в стране зарегистрировано 38 тысяч 59 человек, у которых обнаружен коронавирус. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале...
 
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