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В Беларуси на 26 мая за сутки – 915 заражений и 4 смерти
26.05.2020 13:40 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
По состоянию на 26 мая в стране зарегистрировано 38 тысяч 59 человек, у которых обнаружен коронавирус.
Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале Минздрава.
Сообщается, что выздоровели и выписались из больниц 15 тысяч 86 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего проведено 472 тысячи 906 тестов.
Количество умерших за все время эпидемии – 208. Ведомство неизменно в каждой сводке пишет, что это люди, у которых был ряд хронических заболеваний.
Итого на 26 мая в Беларуси:
Напомним,
25 мая на совещании по насущным вопросам в Минске Александр Лукашенко
В воскресение, 24 мая, Минздрав сообщил, что в Беларуси зарегистрировано 36 тысяч 198 человек с подтвержденными положительными тестами COVID-19. При этом количество новых заражений за сутки
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По состоянию на 26 мая в стране зарегистрировано 38 тысяч 59 человек, у которых обнаружен коронавирус. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале...
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