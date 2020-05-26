Трость-рапиру обнаружили в одном из медучреждений Пинска

Источник материала: Полесская правда



Пинским экспертам на исследование доставили замаскированную под трость рапиру, сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

Необычный предмет обнаружили в здании одного из медицинского учреждений города. С виду обычная трость, используемая в качестве дополнительной опоры для ходьбы, при выдвижении из корпуса превращалась в рапиру.

Была назначена экспертиза. Согласно выводам эксперта, трость изготовлена на заводе. В ее конструкцию внесены изменения, потому изделие не является холодным оружием.

Как отмечают специалисты, подобное оружие, замаскированное под трость, было распространено в XVIII веке. На протяжении следующего столетия оно было модным аксессуаром для состоятельных людей.

Пинский ГОВД проводит проверку.

По информации БелТА.

Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области