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Трость-рапиру обнаружили в одном из медучреждений Пинска
26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Необычный предмет обнаружили в здании одного из медицинского учреждений города. С виду обычная трость, используемая в качестве дополнительной опоры для ходьбы, при выдвижении из корпуса превращалась в рапиру.
Была назначена экспертиза. Согласно выводам эксперта, трость изготовлена на заводе. В ее конструкцию внесены изменения, потому изделие не является холодным оружием.
Как отмечают специалисты, подобное оружие, замаскированное под трость, было распространено в XVIII веке. На протяжении следующего столетия оно было модным аксессуаром для состоятельных людей.
Пинский ГОВД проводит проверку.
Фото Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области
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