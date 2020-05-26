Лукашенко: Самые тяжелые времена за весь президентский период. Я суеверным стал за эти месяцы

"Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап. Я не говорю, что он закончился», - сказал белорусский правитель.





«Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых - это точно. Виктор Шейман помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог», - заявил Лукашенко.





По его словам, нынешний период – тяжелый не столько из-за пандемии коронавируса, сколько из-за сильного давления со всех сторон.









"И это надо было выдержать. Люди ведь разные. Все понятно - у нас жесткая власть, президент сказал - все сделано, исполнено. Тем не менее, мы же не запрещали. Мы просто берегли людей, лечили их и так далее. Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным", - пожаловался Лукашенко.







