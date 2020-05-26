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ЕЭК предложила странам ЕАЭС выработать критерии возобновления международного ж/д и авиасообщения

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЕЭК предложила странам ЕАЭС выработать критерии возобновления международного ж/д и авиасообщения

Евразийская экономическая комиссия предложила странам Евразийского экономического союза выработать критерии для возобновления международного авиационного и железнодорожного сообщения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшегося 25 мая заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС.

«В связи с проводимыми в странах мероприятиями по постепенному выходу из режима ограничений и активизацией экономической деятельности комиссия попросила уполномоченные органы государств союза представить предложения по условиям и критериям для возобновления авиационного, железнодорожного и других видов международного сообщения», — отметили в ЕЭК.

На заседании члены совета были также проинформированы, что проект комплексного плана мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств — членов ЕАЭС будет рассмотрен на заседании Коллегии ЕЭК 2 июня с последующим рассмотрением Советом ЕЭК и утверждением Евразийским межправительственным советом.

https://www.belta.by/

 
 
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Евразийская экономическая комиссия предложила странам Евразийского экономического союза выработать критерии для возобновления международного авиационного и...
 
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