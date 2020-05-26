ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гомеле закрыли детский приют

26.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомеле временно закрылся городской социально-педагогический центр, передаёт "Радио Свобода".


Гомельский городской социально-педагогический центр / svaboda.org

Сейчас в здании только сторож. "Здесь только я, сторож. Администрация на больничном, дети все в больнице как "контакты", — сообщил мужчина журналистам.


Родственники детей — социальных сирот говорят, что в приюте зафиксирована вспышка коронавируса. Заболела одна из воспитанниц, остальных детей забрали в больницу как контактов первого уровня. Болезнь диагностирована также у сотрудников приюта — они сейчас на больничном.

Заместитель начальника управления образования Гомельского горисполкома Елена Порошина заявила, что никаких комментариев насчёт приюта пока дать не может.

Социально-педагогический центр работает в Гомеле с 2000 года. Приют для социальных сирот рассчитан на 30 детей — от 3 до 18 лет. Сюда попадают преимущественно дети, находящиеся в социально опасном положении, и социальные сироты, которых отобрали у родителей, которые злоупотребляли алкоголем.
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле временно закрылся городской социально-педагогический центр, передаёт "Радио Свобода".
 
Новости дня
Новости
 
Армения переживает вторую волну коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика