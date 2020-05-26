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«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?

26.05.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и Австрией. При этом ограничения относительно того, кто может въехать на территорию республики, все еще остаются в силе.

 

«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?


Сейчас въезд разрешен гражданам страны, иностранцам, имеющим вид на жительство, студентам стран ЕС, а также людям, чья поездка связана с работой. Вопрос скорейшего открытия границ волнует сейчас многих.

«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?

Однако страны Евросоюза пока не достигли взаимопонимания о возможных сроках начала этого процесса. Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в государствах ЕС 15 июня. Выступая на государственном телеканале, он сравнил значение этого дня для туризма с так называемым «Днем Д», когда в 1944 году началась высадка союзных войск в Нормандии.

«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?

Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии:
Мы работаем над тем, чтобы можно было всем вместе в Европе вновь отправиться в путь. 15 июня для туризма может стать своего рода европейским «Днем Д». Германия намерена открыться в этот день, предлагая людям возможность отправиться на отдых в другие страны. Попробуем сделать это вместе.

«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?


Политик также заявил, что работа в этом направлении уже ведется с Австрией и другими странами ЕС. Ранее власти Италии отказались от идеи создания так называемых «туристических коридоров» в Евросоюзе, так как сильно пострадавшие из-за коронавируса страны таким образом окажутся в невыгодном для себя положении. Планируется, что границы для иностранных туристов из стран ЕС Италия откроет уже 3 июня.

Люди в материале: Луиджи Ди Майо

 
 
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Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и...
 
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