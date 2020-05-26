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«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?
26.05.2020 20:32 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и Австрией. При этом ограничения относительно того, кто может въехать на территорию республики, все еще остаются в силе.
Однако страны Евросоюза пока не достигли взаимопонимания о возможных сроках начала этого процесса. Глава МИД Италии предложил возобновить свободное передвижение в государствах ЕС 15 июня. Выступая на государственном телеканале, он сравнил значение этого дня для туризма с так называемым «Днем Д», когда в 1944 году началась высадка союзных войск в Нормандии.
Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии:
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Новости мира. Страны Евросоюза стремятся поскорее выйти из локдауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Чехия 26 мая открыла границу с Германией и...
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