Всемирный банк предрекает Беларуси худшие за последние 25 лет времена

26 мая состоялась онлайн презентация экономического прогноза Всемирного банка в ходе которого эксперты спрогнозировали для Беларуси колоссальный спад экономики - худший за четверть века. В ВБ также отметили, что власти Беларуси принимают недостаточно мер для сдерживания эпидемии коронавируса.

ВБ прогнозирует, что ВВП Беларуси снизится на 4% по сравнению с прошлым годом, инфляция в годовом выражении составит 8,4%, дефицит счета текущих операций - 5,8% ВВП, дефицит консолидированного бюджета сложится в размере 3,1% ВВП, а госдолг (в расширенном определении) вырастет до 55,2% ВВП с 43,7% ВВП - в 2019-м, пишет БелаПАН .

Как отметила экономист ВБ Марина Сидоренко, Беларусь в этом году столкнулась с рядом шоков: в первую очередь - из-за падения цен на нефть и снижения поставок из РФ, а также из-за пандемии, которая привела к снижению деловой активности в странах-торговых партнерах Беларуси (России и Евросоюзе). Глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер отметил долгосрочные проблемы, связанные с госпредприятиями, неэффективным использованием денежных средств, последствия налогового маневра в России.

Во Всемирном банке полагают, что падение ВВП на четыре процента - оптимистичный прогноз, а восстановление экономики будет медленным и умеренным - к 2022 году ВВП сможет вырасти на 1,2%. Там не исключили, что внешние и внутренние риски могут привести к пересмотру прогноза в сторону ухудшениями уже в этом году.

Кроме того, во Всемирном банке отметили, что белорусское правительство должно предпринимать меры по сдерживанию распространения коронавируса, так как сейчас Беларусь входит в шестерку стран в мире по количеству зараженных коронавирусом на миллион населения: в нашей стране этот показатель больше, чем в США, России, и Швеции. В ВБ полагают, что если заболевание приобрети в Беларуси черты полноценной эпидемии, последствия для страны будут огромными, отметила старший экономист ВБ по Беларуси и Украине Техмина Хан.

Отметим, что согласно первой оценке ВВП Беларуси за I квартал, экономика страны начала год с падения: объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 года. В соответствии с опубликованным недавно прогнозом World Economic Outlook от МВФ, эксперты ожидают снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%. ЕАБР также прогнозирует экономике нашей страны падение, на 3,3%.

На 26 мая в Беларуси была опубликована следующая статистика по коронавирусу: