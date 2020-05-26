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Всемирный банк предрекает Беларуси худшие за последние 25 лет времена
27.05.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
26 мая состоялась онлайн презентация экономического прогноза Всемирного банка в ходе которого эксперты спрогнозировали для Беларуси колоссальный спад экономики - худший за четверть века. В ВБ также отметили, что власти Беларуси принимают недостаточно мер для сдерживания эпидемии коронавируса.
ВБ прогнозирует, что ВВП Беларуси снизится на 4% по сравнению с прошлым годом, инфляция в годовом выражении составит 8,4%, дефицит счета текущих операций - 5,8% ВВП, дефицит консолидированного бюджета сложится в размере 3,1% ВВП, а
Как отметила экономист ВБ Марина Сидоренко, Беларусь в этом году столкнулась с рядом шоков: в первую очередь - из-за
Во Всемирном банке полагают, что падение ВВП на четыре процента - оптимистичный прогноз, а восстановление экономики будет медленным и умеренным - к 2022 году ВВП сможет вырасти на 1,2%. Там не исключили, что внешние и внутренние риски могут привести к пересмотру прогноза в сторону ухудшениями уже в этом году.
Кроме того, во Всемирном банке отметили, что белорусское правительство должно предпринимать меры по сдерживанию распространения коронавируса, так как сейчас Беларусь входит в шестерку стран в мире по количеству зараженных коронавирусом на миллион населения: в нашей стране этот показатель больше, чем в США, России, и Швеции. В ВБ полагают, что если заболевание приобрети в Беларуси черты полноценной эпидемии, последствия для страны будут огромными, отметила старший экономист ВБ по Беларуси и Украине Техмина Хан.
Отметим, что согласно первой оценке
На 26 мая в Беларуси
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26 мая состоялась онлайн презентация экономического прогноза Всемирного банка в ходе которого эксперты спрогнозировали для Беларуси колоссальный спад экономики -...
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