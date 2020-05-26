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В Беларуси зарплата бюджетников будет не ниже МРОТ

26.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарплата бюджетников в Беларуси не будет ниже размера минимальной заработной платы. Президент страны Александр Лукашенко рассмотрел проект указа, который касается спорта, культуры и здравоохранения.

Эти сферы больше других пострадали от коронавируса. Им будет точечно оказана поддержка. Но, как отметил глава государства, в новых условиях нужно и самим искать способы заработать.

«Как будет развиваться ситуация в мире. Дело не в Беларуси даже, а как в мире будет развиваться ситуация эпидемическая. Надо вертеться, надо крутиться. Но есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать», – сказал Лукашенко.



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Президент страны Александр Лукашенко рассмотрел проект указа, который касается спорта, культуры и здравоохранения.
 
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