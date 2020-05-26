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Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»
26.05.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Тему биологической безопасности обсудили 26 мая главы МИД ОДКБ. Общение прошло в уже привычном для последних дней видеоформате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники обменялись мнениями о международной и региональной обстановке, обсудили ситуацию в привязке к пандемии. Белорусская сторона обратила внимание на своевременность наших инициатив, которые направлены на снижение напряженности в военно-политической сфере. В частности, речь шла о формировании пояса «цифрового добрососедства» и разработке Декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности. В ходе заседания министры иностранных дел ОДКБ приняли ряд заявлений: по случаю 75-й годовщины Великой Победы, о подтверждении приверженности целям Устава ООН и о взаимопомощи в борьбе с COVID-19.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Сергей Лавров, глава МИД Российской Федерации:
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также напомнил, что в организации создан миротворческий контингент. И сейчас на повестке дня стоит вопрос о его подключении к миротворческим операциям под эгидой ООН.
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Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»
Новости мира. Тему биологической безопасности обсудили 26 мая главы МИД ОДКБ. Общение прошло в уже привычном для последних дней видеоформате, сообщили в программе...
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