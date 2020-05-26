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Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»

26.05.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Тему биологической безопасности обсудили 26 мая главы МИД ОДКБ. Общение прошло в уже привычном для последних дней видеоформате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»

Участники обменялись мнениями о международной и региональной обстановке, обсудили ситуацию в привязке к пандемии. Белорусская сторона обратила внимание на своевременность наших инициатив, которые направлены на снижение напряженности в военно-политической сфере. В частности, речь шла о формировании пояса «цифрового добрососедства» и разработке Декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности. В ходе заседания министры иностранных дел ОДКБ приняли ряд заявлений: по случаю 75-й годовщины Великой Победы, о подтверждении приверженности целям Устава ООН и о взаимопомощи в борьбе с COVID-19.

Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Одним из основных вопросов повестки дня сегодня было обсуждение состояния международной и региональной безопасности, оценка состояния и перспектив развития. Высказались все главы делегаций. И если постараться сейчас по горячим следам как-то суммировать, резюмировать все эти выводы, оценки, которые прозвучали, одним предложением, то надо констатировать, что происходит нарастание угроз безопасности государствам членам ОДКБ во всех измерениях.

Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»

Сергей Лавров, глава МИД Российской Федерации:
Мы приняли сегодня два документа, посвященных теме борьбы с коронавирусной инфекцией. Первый документ это о солидарности международного сообщества, призыв к сотрудничеству под эгидой универсальных международных организаций, включая ООН и Всемирную организацию здравоохранения. А второй документ по инициативе Армении и России был одобрен в поддержку призыва, с которым выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, объявить глобальное перемирие на период коронавирусной инфекции.

Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась также напомнил, что в организации создан миротворческий контингент. И сейчас на повестке дня стоит вопрос о его подключении к миротворческим операциям под эгидой ООН.

Люди в материале: Станислав Зась, Сергей Лавров

 
 
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Новости мира. Тему биологической безопасности обсудили 26 мая главы МИД ОДКБ. Общение прошло в уже привычном для последних дней видеоформате, сообщили в программе...
 
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