Лукашенко пострадавшим из-за пандемии бюджетным организациям: Надо вертеться, надо крутиться

Источник материала: Tut.by

Государство готово поддержать пострадавшие от пандемии организации, но не все. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам оплаты труда бюджетникам, сообщает телеканал СТВ .



Фото: Mark Bertulfo, unsplash.com

— Этот вирус и пандемия повлияли на отрасли соответствующие, на экономику, в том числе и на сферу оказания услуг. В данном случае — услуги, которые оказывают бюджетные организации. К примеру, какой-то спортивный объект оказывал услуги, за это население платило. В связи с коронавирусом население меньше стало посещать или вообще не посещает этот спортивный объект. Возник вопрос: а с чего платить зарплату людям, которые оказывали эти услуги? И так далее, это я один такой пример привел.

Как заявил Лукашенко, все организации должны искать возможности сохранить свою деятельность

— Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире — дело не в Беларуси даже сейчас — ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем оказывать (помощь) всем, кто может работать, но не работает в силу этой ситуации, то, не дай бог, это протянется до зимы — что мы будем делать в октябре?

Он напомнил, что в стране никаких ограничений на работу предприятий и организаций из-за коронавируса не вводили.

— И потом, я приводил пример по поводу этих спортивных объектов. А кто сегодня запрещал спортивным объектам работать? Никто. Работайте на улице. В зале не можете работать, маски надо надевать, еще что-то? Работайте на улице. Ищите варианты, ищите, как — я приводил пример — делают рестораны. Не ходят люди в рестораны — домой везут обед, на дом заказывают. Так и здесь: надо вертеться, надо крутиться.

Однако, как добавил президент, «есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать».

Лукашенко, напомним, на рассмотрение внесли проекты указа об изменении зарплат работникам бюджетных организаций. «Речь идет об услугах организаций здравоохранения и образования, спортивных и так далее», — сказал президент. К примеру, бюджетникам обещают доплаты до минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 375 рублей. Правда, дотягивать «получки» до «минималки» некоторым из этих работников приходилось и раньше.