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Лукашенко пострадавшим из-за пандемии бюджетным организациям: Надо вертеться, надо крутиться
26.05.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Государство готово поддержать пострадавшие от пандемии организации, но не все. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам оплаты труда бюджетникам, сообщает
— Этот вирус и пандемия повлияли на отрасли соответствующие, на экономику, в том числе и на сферу оказания услуг. В данном случае — услуги, которые оказывают бюджетные организации. К примеру, какой-то спортивный объект оказывал услуги, за это население платило. В связи с коронавирусом население меньше стало посещать или вообще не посещает этот спортивный объект. Возник вопрос: а с чего платить зарплату людям, которые оказывали эти услуги? И так далее, это я один такой пример привел.
Как заявил Лукашенко, все организации должны искать возможности сохранить свою деятельность
— Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире — дело не в Беларуси даже сейчас — ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем оказывать (помощь) всем, кто может работать, но не работает в силу этой ситуации, то, не дай бог, это протянется до зимы — что мы будем делать в октябре?
Он напомнил, что в стране никаких ограничений на работу предприятий и организаций из-за коронавируса не вводили.
— И потом, я приводил пример по поводу этих спортивных объектов. А кто сегодня запрещал спортивным объектам работать? Никто. Работайте на улице. В зале не можете работать, маски надо надевать, еще что-то? Работайте на улице. Ищите варианты, ищите, как — я приводил пример — делают рестораны. Не ходят люди в рестораны — домой везут обед, на дом заказывают. Так и здесь: надо вертеться, надо крутиться.
Однако, как добавил президент, «есть такие категории людей, которые работу найти не могут сегодня в силу объективных причин. Конечно, таких людей надо поддержать».
Лукашенко, напомним, на рассмотрение
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- Мы еще не знаем, где то дно и когда оно наступит. Как будет развиваться в мире - дело не в Беларуси даже сейчас - ситуация эпидемическая. И если мы сейчас начнем...
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