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Вирусолог назвал самый уязвимый орган для COVID-19

26.05.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вирусолог назвал самый уязвимый орган для COVID-19

Самый уязвимый для коронавируса орган назвал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Эксперт рассказал телеканалу «Звезда», как протекает заболевание, вызываемое новым коорнавирусом, и пояснил, что чаще всего поражает инфекция, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, верхние дыхательные пути больше других органов уязвимы при коронавирусе. В ряде случаев после заражения у человека развивается трахеит или бронхит.

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Самый уязвимый для коронавируса орган назвал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Эксперт рассказал телеканалу...
 
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