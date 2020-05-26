Вирусолог назвал самый уязвимый орган для COVID-19

Источник материала: ОНТ

Самый уязвимый для коронавируса орган назвал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Эксперт рассказал телеканалу «Звезда», как протекает заболевание, вызываемое новым коорнавирусом, и пояснил, что чаще всего поражает инфекция, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, верхние дыхательные пути больше других органов уязвимы при коронавирусе. В ряде случаев после заражения у человека развивается трахеит или бронхит.

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