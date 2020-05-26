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Вирусолог назвал самый уязвимый орган для COVID-19
26.05.2020 20:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Самый уязвимый для коронавируса орган назвал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
Эксперт рассказал телеканалу «Звезда», как протекает заболевание, вызываемое новым коорнавирусом, и пояснил, что чаще всего поражает инфекция,
По словам ученого, верхние дыхательные пути больше других органов уязвимы при коронавирусе. В ряде случаев после заражения у человека развивается трахеит или бронхит.
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Самый уязвимый для коронавируса орган назвал главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Эксперт рассказал телеканалу...
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