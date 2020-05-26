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Заболеваемость COVID-19 в Брестской области начинает снижаться - Минздрав
26.05.2020 21:02 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Заболеваемость COVID-19 в Брестской области начинает снижаться, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Раньше всего в обычный режим работы начали возвращаться учреждения здравоохранения, ориентированные на пациентов с коронавирусом, в Витебском регионе. Неплохая обстановка и в Могилевской области, отметил первый замминистра.
"Был рост заболеваемости в Брестской области, притом практически по всем крупным городам, но заболеваемость тоже идет на спад. В Гомельском регионе есть некоторые вопросы. Я завтра туда выезжаю, наши специалисты там также поработали, министр недавно был", - сказал Дмитрий Пиневич.
Ситуация в областях находится под контролем руководства Минздрава. "Мы держим ситуацию на ручном управлении, в первую очередь для оказания консультаций и методической помощи", - добавил первый замминистра.
Что касается коечного фонда, его на сегодня более чем достаточно. Ни в одной точке страны нет проблем с оказанием необходимой стационарной помощи тем, кто в ней нуждается. Пациенты с легким течением заболевания лечатся на дому и находятся под постоянным наблюдением контактных групп, которые организованы в поликлиниках.
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Заболеваемость COVID-19 в Брестской области начинает снижаться, сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает...
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