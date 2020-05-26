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Какие меры в борьбе с коронавирусом самые эффективные? Интервью с вирусологом из Владивостока

26.05.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Какие меры в борьбе с коронавирусом самые эффективные? Когда закончится пандемия? Специалисты из десятков стран дискутируют на тему, как преодолеть эту болезнь. Ну а мы продолжаем собирать самые интересные мнения ученых. Наш корреспондент Юлия Хмель связалась с вирусологом из Владивостока Михаилом Щелкановым. Разговор прямо сейчас в рубрике "Мнение" (видео).


 
 
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Какие меры в борьбе с коронавирусом самые эффективные? Когда закончится пандемия? Специалисты из десятков стран дискутируют на тему, как преодолеть эту болезнь. Ну...
 
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