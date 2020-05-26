Белорусская таможня ответила российским дальнобойщикам, недовольным правилами транзита

Источник материала: Tut.by

Российские дальнобойщики недовольны ограничениями , которые ввели в Беларуси для транзитных фур из-за коронавируса, утверждают, что выполнить их невозможно, и просят Минтранс пересмотреть требования. Государственный таможенный комитет уже отреагировал на претензию. Как сообщили AUTO.TUT.BY таможенники, времени для транзита перевозчикам выделяется достаточно, а «конвоирование» применяется лишь к злостным нарушителям закона.





Из 2196 водителей нарушителей — 116 россиян

Напомним, речь о требованиях к дальнобойщикам, которые разработали для борьбы с завозом и распространением коронавируса. Ограничения действуют с 19 марта и в основном сводятся к следующему: останавливаться для отдыха, питания и заправки можно только в определенных пунктах (их перечень несколько раз дополнялся), а покинуть территорию страны нужно в течение 24 часов по кратчайшему маршруту. Нарушителям грозит штраф от 2 до 50 базовых величин или административный арест.

За время действия ограничений для транзитных дальнобойщиков таможенники выявили 2196 случаев нарушений. При этом в ГТК отметили, что никакого особого отношения к гражданам России, как и в целом необъективного привлечения их к ответственности нет: подходы ко всем нарушителям белорусского законодательства одинаковые.

— К ответственности привлекались водители фирм-перевозчиков из Литвы, Латвии, Польши, России и Беларуси. Граждан РФ среди них лишь 116 человек, эти водители осуществили за это время перевозки для 217 фирм, — отметили в ГТК.

Около 54% нарушителей не соблюдали установленный маршрут и останавливались вне обозначенных мест для стоянок и отдыха. 43% — нарушили сроки транзита, еще в 3% случаев водители не соблюдали и те, и другие правила.

В ГТК отметили, что период «ровно сутки», который выделяется для транзита по Беларуси — редкое явление. По факту сквозной транзит перевозчиков варьируется от 25 до 47 часов.

— К примеру, если транзит открыт в час ночи одного дня, то отсчет представленных на перемещение суток начнется только в 00.00 следующего дня. Получается, что у водителя в запасе 47 часов. Такого времени более чем достаточно для сквозного транзита в третьи страны, а тем более для белорусско-российского участка границы, — объяснили таможенники.

Таможня проанализировала, что в среднем перевозчику вполне достаточно 16 часов для проезда по нашей стране с соблюдением обычной скорости. В среднем 94,5% затрачивают на это до 24 часов.

Есть основания — срок транзита будет продлен

— Есть товары, которые едут из России, и расстояние до них — до одной тысячи километров от внешней границы ЕАЭС в Беларуси. Для таких срок доставки увеличивается до двух суток, а если таможня назначения удалена еще больше — срок доставки пропорционально увеличивается на сутки за каждые 300 км.

Таможенники сообщили, что они учитывают форс-мажор, поломки или аварии в пути. В таких случаях перевозчик имеет право обратиться в таможенный орган для продления срока транзита.

К слову, такие подходы не противоречат нормам таможенного законодательства Евразийского экономического союза.

— Если нарушения сроков выезда за пределы Беларуси обоснованны, то к водителям не применяется административное взыскание, а, наоборот, еще и продлевается срок доставки товаров.

В этом случае таможня учтет, есть ли очередь до въезда в пункт пропуска, а если в пункте есть система электронной очереди, то во внимание примут время регистрации автомобиля в системе и длительность нахождения в зоне ожидания.

— Если такие обстоятельства возникли, водители должны обращаться в республиканский пункт таможенного оформления — для продления срока таможенного транзита. Но при этом мы изучим все обстоятельства, в том числе, были ли отклонения от установленного маршрута, внеплановые и вне установленных мест остановки для отдыха. У нас было 111 случаев, когда водители обосновали свою задержку и их не наказывали.

«Не хватает времени из-за личных дел или для контрабанды»

Сотрудники таможни выяснили, что нарушают постановление водители, которые умышленно отклоняются от маршрута в личных целях, а для остальных дальнобойщиков времени достаточно.

Бывает, что времени не хватает перевозчикам, которые используют незаконные схемы перемещения товаров. Например, на днях сотрудники таможни возле Орши остановили две российские фуры с яблоками, которые направлялись к себе на родину. Оказалось, что на грузовики были подделаны техпаспорта и номера — они были идентичны фурам, которые ранее законно въехали в Беларусь с партиями мебели и картона. В тот момент им был открыт транзит по Беларуси и они в то самое время ехали по территории страны. Получается, что российские фирмы сделали автомобили-клоны для незаконного перемещения в Россию партии санкционного товара — яблок.

— Есть перевозчики, которые нарушают нормы постановления более двух раз. К таким мы применяем таможенное сопровождение (конвоирование). Всего было 79 таких случаев, из них 21 — российские перевозчики.