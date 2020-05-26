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НХЛ объявила о плане возобновления сезона в двух городах с 24 клубами в плей-офф
27.05.2020 06:04 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комиссионер НХЛ
Функционер сообщил, что регулярный чемпионат завершен и не будет доигран.
В плей-офф сыграют 24 клуба, по 12 из каждой из конференций по проценту набранных очков.
Клубы будут играть в Кубке Стэнли в двух городах – на Востоке и Западе. В данный момент НХЛ рассматривает 10 городов.
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил о плане рестарте сезона, остановленного из-за коронавируса.
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