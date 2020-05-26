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В Гомеле закрыли социально-педагогический центр - случаи коронавируса у детей и педагогов

27.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле закрыли социально-педагогический центр: случаи коронавируса есть как среди администрации, так и среди детей. Об этом сообщает «Радыё Свабода».


Фото: "Радыё Свабода"

«Тут только я, охранник. Администрация на больничном, дети все в больнице как «контакты», — рассказал журналистам охранник центра.

Родственники находившихся в центре детей сообщили, что в приюте вспышка коронавируса. Заболела одна из девочек, сотрудники также на больничном. Остальных детей забрали в больницу как контактов первого уровня.

Замначальника управления образования Гомельского горисполкома Елена Порошина сказала журналистам, что пока не может дать никаких комментариев по ситуации.

Социально-педагогический центр работает в Гомеле с 2000 года. Находящийся тут детский социальный приют рассчитан на 30 детей в возрасте от 3 до 18 лет. В приют попадают дети, которые находятся в социально опасном положении, а также «социальные сироты».

В Беларуси, по данным на 26 мая, 38 059 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны 15 086 пациентов, умерли 208 человек.

 
Теги: Гомель
 
 
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Родственники находившихся в центре детей сообщили, что в приюте вспышка коронавируса. Заболела одна из девочек, сотрудники также на больничном. Остальных детей...
 
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