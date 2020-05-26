Больницы Беларуси будут постепенно возвращаться к обычному графику работы

Источник материала: ОНТ

Режим повышенной готовности системы здравоохранения сохранится до тех пор, пока вирус не будет побежден. Но с этого дня больницы будут постепенно возвращаться к обычному графику работы – сообщили в Минздраве. В столичном онокодиспансере, например, который был перепрофилирован под COVID-19, уже сегодня приняли первых плановых пациентов. Но пока ситуация остаётся напряжённой неравнодушные белорусы продолжают поддерживать медиков.

Для безопасности достаточно масок. В столичном онкодиспансере, где с 31 марта лечились пациенты с COVID-19, сегодня госпитализируют больных профильного направления. Зинаида Романовская приехала из Рогачёва. С января женщина под наблюдением врачей: сразу была операция в Гомеле, теперь Минск – решить вопрос со щитовидкой.

Возможность оперировать у врачей появится в ближайшее время. Ещё в прошлую пятницу хирургический корпус перестал быть инфекционным. За время работы этого учреждения никто из сотрудников не заболел. За выходные здесь инсталировали оборудование и полностью подготовили всё для плановой работы. На очереди ещё один корпус, там остаются 73 пациента с COVID-19. Часть из них перевезут в другие медучреждения, остальные на выписку.

Виктор Кондратович главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера: «Ежедневно выписывается по 15-20 пациентов, и мы предполагаем из 73-х находящихся сегодня на лечении, к пятнице останется не больше 20 пациентов. Нецелесообразно держать весь корпус для 20 человек. Мы их в спокойном режиме переведём в другие клиники города и начнём работу по профилю уже с понедельника, может быть, со вторника».

По такому же сценарию будет развиваться ситуация и в регионах. В первую очередь в Витебской и Могилевской областях. Вслед за ними перепрофилируются клиники и в других регионах. И пока одни возвращаются в привычное русло, другие – продолжают бороться за каждую жизнь, третьи – подстраиваются под сложные условия.

В 4-й поликлинике Гродно узкие специалисты принимают пациентов онлайн. На каждом компьютере – веб камера. Часа-двух в графике вполне хватает, чтобы провести по скайпу несложные консультации: уточнить ход лечения, спросить о самочувствии, выписать рецепт. А если нужно, то пригласить на осмотр лично. Врачи оценили – так безопаснее. Да и время для работы со сложными пациентами, чтобы выйти к ним на дом, увеличивается в разы.

Лариса Кучук, главный врач Гродненской городской поликлиники №4: «Жизнь расставила новые задачи, и вопрос назрел с инициативы прежде всего, конечно, пациентов. Потому что, находясь на самоизоляции, наши пациенты все равно хотят иметь более тесное общение с доктором, они имеют множество вопросов к доктору. Мы очень благодарны за понимание, поддержку и надеемся, что этот проект, именно почему он так ценен, что он найдет продолжение в будущем».

25 веб-камер на компьютеры закупил и установил местный мусоросортировочный завод. Две тысячи рублей на подарок медикам заработали на сборе и продаже отходов пластика, стекла и металлических банок.

Вячеслав Андреевский, директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов: «Пришла такая мысль, что у меня родители больше 80 лет. В семье двое медиков, которых именно коснулась эта вся пандемия. В принципе, это не такие большие деньги для предприятия, но именно для врачей это подспорье. И меньше заболеваний будут нести в поликлинику».

Уже месяц как могилевский ресторан «Габрово» готовит для медиков. Когда началась пандемия, заведение встало перед выбором: закрыться или продолжать работать, но в другом формате. В итоге коллектив выбрал доброе дело. Семь дней в неделю готовят 25 горячих ужинов из трех блюд.

Юлия Шевелевич, старший администратор ресторана: «У нас есть кухня, есть повора, есть неравнодушные люди, которые готовы помогать. В таком режиме мы готовы работать столько, сколько нужно, потому что мы все прекрасно понимем, что эта помощь нужна для наших медиков. Она экономит их время и силы».

Оперативно, чтобы ужин не остыл, ланч-боксы отвозят в Могилевскую больницу №1. Транспорт – от горисполкома. На время пандемии клиника сменила профиль – сейчас это инфекционный госпиталь, который принял на себя основную нагрузку: здесь лечат только пациентов с COVID-19. По-домашнему вкусный горячий ужин для медиков дежурной смены.

Несмотря на хорошие новости, система здравоохранения по-прежнему в режиме готовности – так будет до тех пор, пока в стране не выздоровеет последний пациент с коронавирусом. И очевидно, до тех пор неравнодушные белорусы будут поддерживать и заболевших, и медиков.

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