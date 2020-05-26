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Больницы Беларуси будут постепенно возвращаться к обычному графику работы
26.05.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Режим повышенной готовности системы здравоохранения сохранится до тех пор, пока вирус не будет побежден. Но с этого дня больницы будут постепенно возвращаться к обычному графику работы – сообщили в Минздраве. В столичном онокодиспансере, например, который был перепрофилирован под COVID-19, уже сегодня приняли первых плановых пациентов. Но пока ситуация остаётся напряжённой неравнодушные белорусы продолжают поддерживать медиков.
Для безопасности достаточно масок. В столичном онкодиспансере, где с 31 марта лечились пациенты с COVID-19, сегодня госпитализируют больных профильного направления. Зинаида Романовская приехала из Рогачёва. С января женщина под наблюдением врачей: сразу была операция в Гомеле, теперь Минск – решить вопрос со щитовидкой.
Возможность оперировать у врачей появится в ближайшее время. Ещё в прошлую пятницу хирургический корпус перестал быть инфекционным. За время работы этого учреждения никто из сотрудников не заболел. За выходные здесь инсталировали оборудование и полностью подготовили всё для плановой работы. На очереди ещё один корпус, там остаются 73 пациента с COVID-19. Часть из них перевезут в другие медучреждения, остальные на выписку.
По такому же сценарию будет развиваться ситуация и в регионах. В первую очередь в Витебской и Могилевской областях. Вслед за ними перепрофилируются клиники и в других регионах. И пока одни возвращаются в привычное русло, другие – продолжают бороться за каждую жизнь, третьи – подстраиваются под сложные условия.
В 4-й поликлинике Гродно узкие специалисты принимают пациентов онлайн. На каждом компьютере – веб камера. Часа-двух в графике вполне хватает, чтобы провести по скайпу несложные консультации: уточнить ход лечения, спросить о самочувствии, выписать рецепт. А если нужно, то пригласить на осмотр лично. Врачи оценили – так безопаснее. Да и время для работы со сложными пациентами, чтобы выйти к ним на дом, увеличивается в разы.
25 веб-камер на компьютеры закупил и установил местный мусоросортировочный завод. Две тысячи рублей на подарок медикам заработали на сборе и продаже отходов пластика, стекла и металлических банок.
Уже месяц как могилевский ресторан «Габрово» готовит для медиков. Когда началась пандемия, заведение встало перед выбором: закрыться или продолжать работать, но в другом формате. В итоге коллектив выбрал доброе дело. Семь дней в неделю готовят 25 горячих ужинов из трех блюд.
Оперативно, чтобы ужин не остыл, ланч-боксы отвозят в Могилевскую больницу №1. Транспорт – от горисполкома. На время пандемии клиника сменила профиль – сейчас это инфекционный госпиталь, который принял на себя основную нагрузку: здесь лечат только пациентов с COVID-19. По-домашнему вкусный горячий ужин для медиков дежурной смены.
Несмотря на хорошие новости, система здравоохранения по-прежнему в режиме готовности – так будет до тех пор, пока в стране не выздоровеет последний пациент с коронавирусом. И очевидно, до тех пор неравнодушные белорусы будут поддерживать и заболевших, и медиков.
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Режим повышенной готовности системы здравоохранения сохранится до тех пор, пока вирус не будет побежден. Но с этого дня больницы будут постепенно возвращаться к...
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