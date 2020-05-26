Армения переживает вторую волну коронавируса









26 мая глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса.





Он анонсировал ужесточение ответственности за несоблюдение мер безопасности во время пандемии.





Эпидемиологическую ситуацию в стране премьер охарактеризовал как «довольно тяжелую».





Соответствующее заявление Пашинян сделал на пресс-конференции по итогам заседания комендатуры чрезвычайного положения.





Мы все сошлись во мнении, что в настоящий момент имеем дело со второй волной распространения коронавируса, – заявил глава правительства.









Он сообщил, что дал указание штрафовать нарушителей, в настоящее время проводятся рейды по их выявлению.





Полиция и другие ведомства должны найти всех, кто не соблюдает меры безопасности во время пандемии, – добавил Пашинян.





По данным на 26 мая в Армении зарегистрировано 7402 случая коронавируса и 130 летальных исходов. За последние 2 дня рост заболеваемости ускорился: зарегистрировано 700 новых случаев заражения.



