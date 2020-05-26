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Армения переживает вторую волну коронавируса
26.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
«Ситуация тяжелая». Власти Армении объявили о второй волне коронавируса
26 мая глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса.
Он анонсировал ужесточение ответственности за несоблюдение мер безопасности во время пандемии.
Эпидемиологическую ситуацию в стране премьер охарактеризовал как «довольно тяжелую».
Соответствующее заявление Пашинян сделал на пресс-конференции по итогам заседания комендатуры чрезвычайного положения.
Мы все сошлись во мнении, что в настоящий момент имеем дело со второй волной распространения коронавируса, – заявил глава правительства.
Он сообщил, что дал указание штрафовать нарушителей, в настоящее время проводятся рейды по их выявлению.
Полиция и другие ведомства должны найти всех, кто не соблюдает меры безопасности во время пандемии, – добавил Пашинян.
По данным на 26 мая в Армении зарегистрировано 7402 случая коронавируса и 130 летальных исходов. За последние 2 дня рост заболеваемости ускорился: зарегистрировано 700 новых случаев заражения.
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«Ситуация тяжелая». Власти Армении объявили о второй волне коронавируса
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