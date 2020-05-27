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В Москве кошку с коронавирусом отправили на карантин

27.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве у кошки выявили коронавирус и отправили на карантин дома у хозяина, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор. В России это первый подтвержденный случай COVID-19 у кошки, уточняет РИА «Новости».


Фото: pixabay.com

«18 мая в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ „ВГНКИ“ обратился владелец 5-ти летней кошки с целью тестирования животного на новую коронавирусную инфекцию. Кошка была предварительно осмотрена ветеринарным врачом одной из московских клиник», — рассказал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Животное отправили на карантин «по месту жительства».

При этом в ведомстве подчеркнули, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Также нет полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих". Поэтому никаких мер в отношении животных принимать не нужно.

Напомним, ранее китайские биологи проследили за тем, как коронавирус нового типа действует на различных домашних животных, и пришли к выводу, что он не поражает свиней, собак, кур и уток, но при этом может заражать кошек воздушно-капельным путем.

 
 
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У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина.
 
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