Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Источник материала: Tut.by

Заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора, пишет ТАСС .



Фото: Reuters

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий, следует из текста. Также Роспотребнадзор отмечает, что любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть уязвим к заражению.