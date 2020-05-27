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Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
27.05.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме. Об этом в среду сообщается на
«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении.
Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий, следует из текста. Также Роспотребнадзор отмечает, что любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть уязвим к заражению.
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«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусом. В случае заражения...
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