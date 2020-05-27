Как в «Шабанах» заработала новая сигаретная фабрика создателя «Табакерок»

Источник материала: Tut.by

Уже несколько месяцев в столичной промзоне «Шабаны» функционирует новая табачная фабрика «Интер Тобакко». Однако ее запуск широко не анонсировался. Но информация о новой табачке периодически циркулировала в розничном бизнесе. Мы попытались разобраться с секретом Полишинеля.





Влиятельный бизнесмен Алексей Олексин в конце 2017 году получил право реализовать ряд крупных проектов в белорусской табачной сфере. Во-первых, бизнесмен получил право на реализацию сигарет в Беларуси в рамках специализированной сети киосков «Табакерка». Часть из них были взяты в аренду у Гродненской табачной фабрики «Неман». Стоит отметить, что проект реализуется по указу, который имеет гриф «Для служебного пользования».

Чем известен Алексей Олексин Алексей Олексин окончил Ломоносовское военно-авиационное техническое училище в Ленинградской области и Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальностям «борттехник вертолёта» и «экономист-менеджер». Начинал свою карьеру в Управлении делами президента, где работал в компании «Белвнешторгинвест», отвечая за топливное направление. Потом до 2012 года он делал совместный бизнес с Юрием Чижом в рамках группы «Трайпл». Потом их пути разошлись. Олексин более активно занялся торговлей нефтепродуктами и инвестировал в ряд бизнесов. В настоящее время он является владельцем МТБанка, мясоперерабатывающего завода «Велес-Мит» в Молодечно, многофункциональной базы отдыха «Сябры». Кроме того, он один из совладельцев компании «Бремино групп» (приграничные логистические терминалы). Алексин Олексин также значится среди организаторов крупнейших слетов байкеров в Минске с участием сына и помощника президента Виктора Лукашенко.

С 1 июня 2018 года компания «Энерго-Оил» Олексина стала дистрибутором продукции Philip Morris International (PMI) в Беларуси. Помимо этого бизнесмену разрешили строительство третьей (после ГТФ «Неман» и «Табак-Инвест») белорусской табачной фабрики.

Строить новую табачку стала компания «Интер Тобакко» (на 99% принадлежит «Энерго-Оилу»). Для этого ей в 2018 году в промзоне «Шабаны» выделили участок и Минска">изменили границы Минска. Летом 2019 года данная компания получила статус специмпортера табачного сырья.





Объем инвестиций в проект оценивался в примерно 100 миллионов рублей. Предполагалось создать около 200 рабочих мест.

Как удалось выяснить, под табачную фабрику Алексей Олексин реконструировал корпуса предприятия «Интердорс», которое 10 лет назад занималось выпуском межкомнатных дверей. С 2012 года владельцами «Интердорс» были латвийские компании семьи Олексина — производитель биодизеля Mamas D и пивоварня Latgales Alus D, следует из реестра юрлиц.



На территории фабрики находятся киоски «Табакерка»

Ключевым партнером «Интер Тобакко» стала компания Philip Morris International, которая закрыла офис в Беларуси в 2007 году, после того, как ее импортер не получил квоту на ввоз сигарет. Спустя 11 лет мировой игрок вернулся в Беларусь и задумался о запуске в стране производства. Но первые шаги были в налаживании контактов с белорусскими дистрибуторами — предприятием Управления делами президента «Беларусьторг» и компанией «Энерго-Оил». Недавно на мощностях «Интер Тобакко» было запущено производство.





— Республика Беларусь всегда была и остается одной из важных стран для нашего бизнеса в регионе. 11 февраля фабрика «Интер-Тобакко» начала лицензионное производство продукции PMI в Беларуси. На фабрике производится лицензионная продукция сигаретных брендов PMI Marlboro и Parliament, — сказал TUT.BY глава представительства Philip Morris Service S.A. в Беларуси Ашот Чагарян.

Что касается дальнейшего сотрудничества, то в Беларуси, как и по всему миру, «стратегия компании состоит в продвижении к будущему без сигаретного дыма». В настоящее время в стране уже открыты 19 розничных точек системы нагревания табака IQOS. Вместе с тем Ашот Чагарян отметил, что PMI — это социально ответственная компания. Недавно она поддержала белорусское государство в борьбе с распространением коронавируса, выделив более 120 тысяч рублей для закупки лекарств и медицинских изделий.





Вместе с тем «Интер Тобакко» также наладило выпуск собственных торговых марок — Dove и Red bor — в низком ценовом сегменте. Это следует из информации на сайте Министерства по налогам и сборам, где обнародован перечень брендов, к которым применяются максимальные розничные цены.

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, компания Олексина также зарегистрировала за собой право за бренды Khorgos и «Магнит». Тут не лишним будет напомнить, что осенью 2019 года «Энерго-Оил» стал участником специальной экономической зоны «Хоргос» в Казахстане. Это позволило компании открыть магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на границе с Западным Китаем.

Получить комментарий в компании «Интер Тобакко» не удалось.