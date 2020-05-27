ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как в «Шабанах» заработала новая сигаретная фабрика создателя «Табакерок»

27.05.2020 07:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже несколько месяцев в столичной промзоне «Шабаны» функционирует новая табачная фабрика «Интер Тобакко». Однако ее запуск широко не анонсировался. Но информация о новой табачке периодически циркулировала в розничном бизнесе. Мы попытались разобраться с секретом Полишинеля.


Влиятельный бизнесмен Алексей Олексин в конце 2017 году получил право реализовать ряд крупных проектов в белорусской табачной сфере. Во-первых, бизнесмен получил право на реализацию сигарет в Беларуси в рамках специализированной сети киосков «Табакерка». Часть из них были взяты в аренду у Гродненской табачной фабрики «Неман». Стоит отметить, что проект реализуется по указу, который имеет гриф «Для служебного пользования».

Чем известен Алексей Олексин

Алексей Олексин окончил Ломоносовское военно-авиационное техническое училище в Ленинградской области и Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальностям «борттехник вертолёта» и «экономист-менеджер». Начинал свою карьеру в Управлении делами президента, где работал в компании «Белвнешторгинвест», отвечая за топливное направление. Потом до 2012 года он делал совместный бизнес с Юрием Чижом в рамках группы «Трайпл». Потом их пути разошлись. Олексин более активно занялся торговлей нефтепродуктами и инвестировал в ряд бизнесов. В настоящее время он является владельцем МТБанка, мясоперерабатывающего завода «Велес-Мит» в Молодечно, многофункциональной базы отдыха «Сябры». Кроме того, он один из совладельцев компании «Бремино групп» (приграничные логистические терминалы). Алексин Олексин также значится среди организаторов крупнейших слетов байкеров в Минске с участием сына и помощника президента Виктора Лукашенко.

С 1 июня 2018 года компания «Энерго-Оил» Олексина стала дистрибутором продукции Philip Morris International (PMI) в Беларуси. Помимо этого бизнесмену разрешили строительство третьей (после ГТФ «Неман» и «Табак-Инвест») белорусской табачной фабрики.

Строить новую табачку стала компания «Интер Тобакко» (на 99% принадлежит «Энерго-Оилу»). Для этого ей в 2018 году в промзоне «Шабаны» выделили участок и Минска">изменили границы Минска. Летом 2019 года данная компания получила статус специмпортера табачного сырья.


Объем инвестиций в проект оценивался в примерно 100 миллионов рублей. Предполагалось создать около 200 рабочих мест.

Как удалось выяснить, под табачную фабрику Алексей Олексин реконструировал корпуса предприятия «Интердорс», которое 10 лет назад занималось выпуском межкомнатных дверей. С 2012 года владельцами «Интердорс» были латвийские компании семьи Олексина — производитель биодизеля Mamas D и пивоварня Latgales Alus D, следует из реестра юрлиц.


На территории фабрики находятся киоски «Табакерка»

Ключевым партнером «Интер Тобакко» стала компания Philip Morris International, которая закрыла офис в Беларуси в 2007 году, после того, как ее импортер не получил квоту на ввоз сигарет. Спустя 11 лет мировой игрок вернулся в Беларусь и задумался о запуске в стране производства. Но первые шаги были в налаживании контактов с белорусскими дистрибуторами — предприятием Управления делами президента «Беларусьторг» и компанией «Энерго-Оил». Недавно на мощностях «Интер Тобакко» было запущено производство.


— Республика Беларусь всегда была и остается одной из важных стран для нашего бизнеса в регионе. 11 февраля фабрика «Интер-Тобакко» начала лицензионное производство продукции PMI в Беларуси. На фабрике производится лицензионная продукция сигаретных брендов PMI Marlboro и Parliament, — сказал TUT.BY глава представительства Philip Morris Service S.A. в Беларуси Ашот Чагарян.

Что касается дальнейшего сотрудничества, то в Беларуси, как и по всему миру, «стратегия компании состоит в продвижении к будущему без сигаретного дыма». В настоящее время в стране уже открыты 19 розничных точек системы нагревания табака IQOS. Вместе с тем Ашот Чагарян отметил, что PMI — это социально ответственная компания. Недавно она поддержала белорусское государство в борьбе с распространением коронавируса, выделив более 120 тысяч рублей для закупки лекарств и медицинских изделий.


Вместе с тем «Интер Тобакко» также наладило выпуск собственных торговых марок — Dove и Red bor — в низком ценовом сегменте. Это следует из информации на сайте Министерства по налогам и сборам, где обнародован перечень брендов, к которым применяются максимальные розничные цены.

Согласно данным Национального центра интеллектуальной собственности, компания Олексина также зарегистрировала за собой право за бренды Khorgos и «Магнит». Тут не лишним будет напомнить, что осенью 2019 года «Энерго-Оил» стал участником специальной экономической зоны «Хоргос» в Казахстане. Это позволило компании открыть магазин беспошлинной торговли «Сделано в Беларуси» на границе с Западным Китаем.

Получить комментарий в компании «Интер Тобакко» не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже несколько месяцев в столичной промзоне «Шабаны» функционирует новая табачная фабрика «Интер Тобакко». Однако ее запуск широко не анонсировался. Но информация...
 
Новости дня
Новости
 
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Soligorsk News

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика