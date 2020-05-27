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Что необычного придумали столичные рестораторы в эпоху коронакризиса? Узнали
27.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Когда хочешь зарабатывать, а выручки по ключевым направлениям снижаются, приходится выкручиваться и искать новые форматы, о которых в докризисное время задумываться не приходилось. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что необычного придумали столичные рестораторы в эпоху коронакризиса.
Открыли окно take away
SeaFoodBar by John Dory открыли окно, через которое с 12.00 до 21.00 продают еду навынос. Не сказать, что это какой-то прорывной шаг — вы могли покупать в подобных окошках хот-доги или другой стритфуд. Но респектабельные рестораны в Минске, кажется, к такому формату еще не прибегали.
У окна выдачи заказов есть и take away меню. Некоторые позиции (сэндвичи или фиш энд чипс) можно взять, чтобы удобно перекусить на ходу. Остальное не так удобно есть в дороге (суп, ризотто, бургер, салаты, дорадо или тартар), но можно взять с собой.
К слову, сам SeaFoodBar уже около двух месяцев
Предложили полуфабрикаты
Продажа и доставка полуфабрикатов — один из самых очевидных «выходов» из ситуаций в кризис. Особенно если гостям нравилось блюдо в конкретном заведении, но они находятся дома на самоизоляции. А тут курьер раз — и привез рецепт и все ингредиенты вам на стол. Основу для бургеров возит
Доставляют заготовки для домашних коктейлей
В ресторанном бизнесе хорошо знают, что доставлять алкоголь в нашей стране по закону нельзя. Но бар «Пересмешник» нашел некоторый выход. В заведении учли желания любителей смешанных напитков и начали доставлять премиксы коктейлей (безалкогольные заготовки). За 20 рублей можно заказать основу для «Кровавой Мери», «Пина колады» и «Космополитена». Цена за литр — 20 рублей (10 коктейлей).⠀
Запустили онлайн-ресторан
Ресторан
«Подписывают» на кофе
Кофейня Took Coffee
Зазывают в импровизированный коворкинг
Сразу несколько минских баров — «Светлы» Lidbeer Bar и Craftman bar решили презентовать свои площадки как своеобразный коворкинг. Да, если раньше кофейни и бары не знали, как отвадить из своих заведений фрилансеров, то коронавирус задал новые правила игры. Lidbeer презентовал свое предложение как «студенческий коворкинг» с
Открывают «точки» в строительном магазине
Все тот же «Пересмешник», который развозит заготовки коктейлей, открыл «представительство» в строительном гипермаркете Mile на Долгиновском тракте, 188. Если вы приедете туда за решетками для барбекю или за шампурами для шашлыка, сможете сразу купить и заготовки от повара бара, которые можно приготовить на огне. В меню: медальоны из говядины, стейк или шашлык из свинины, шашлык из куриного филе, бедро или крыло куриное маринованное.
В строительных магазинах уже давно продают сопутствующие основным товары, да и холодильники, которые размещают с продукцией в разных проходимых местах — не редкость, но маленькие бренды ресторанного бизнеса раньше, кажется, не рассматривали такой канал продаж.
А что необычного попадалось вам на глаза? Напишите в комментариях.
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Когда хочешь зарабатывать, а выручки по ключевым направлениям снижаются, приходится выкручиваться и искать новые форматы, о которых в докризисное время...
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