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Что необычного придумали столичные рестораторы в эпоху коронакризиса? Узнали

27.05.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда хочешь зарабатывать, а выручки по ключевым направлениям снижаются, приходится выкручиваться и искать новые форматы, о которых в докризисное время задумываться не приходилось. AFISHA.TUT.BY рассказывает, что необычного придумали столичные рестораторы в эпоху коронакризиса.

Открыли окно take away


Фото: предоставлено John Dory

SeaFoodBar by John Dory открыли окно, через которое с 12.00 до 21.00 продают еду навынос. Не сказать, что это какой-то прорывной шаг — вы могли покупать в подобных окошках хот-доги или другой стритфуд. Но респектабельные рестораны в Минске, кажется, к такому формату еще не прибегали.

У окна выдачи заказов есть и take away меню. Некоторые позиции (сэндвичи или фиш энд чипс) можно взять, чтобы удобно перекусить на ходу. Остальное не так удобно есть в дороге (суп, ризотто, бургер, салаты, дорадо или тартар), но можно взять с собой.

К слову, сам SeaFoodBar уже около двух месяцев на каникулах.

Предложили полуфабрикаты


Фото: instagram.com/middleground.fbi

Продажа и доставка полуфабрикатов — один из самых очевидных «выходов» из ситуаций в кризис. Особенно если гостям нравилось блюдо в конкретном заведении, но они находятся дома на самоизоляции. А тут курьер раз — и привез рецепт и все ингредиенты вам на стол. Основу для бургеров возит Middle Ground и Black Star Burger, полуфабрикаты блюд белорусской кухни доставляют «Лiтвiны», замороженные пельмени можно купить в «Муке» и Svoboda.4, хинкали — в «Тифлисъ» и «Чито».

Доставляют заготовки для домашних коктейлей


Фото: instagram.com/peresmeshnik_minsk

В ресторанном бизнесе хорошо знают, что доставлять алкоголь в нашей стране по закону нельзя. Но бар «Пересмешник» нашел некоторый выход. В заведении учли желания любителей смешанных напитков и начали доставлять премиксы коктейлей (безалкогольные заготовки). За 20 рублей можно заказать основу для «Кровавой Мери», «Пина колады» и «Космополитена». Цена за литр — 20 рублей (10 коктейлей).⠀

Запустили онлайн-ресторан


Фото: evo-club.by

Ресторан Evo открыл онлайн-ресторан во главе с бренд-шефом Артемом Ракецким. Смысл этого предложения вот в чем: вам привозят продукты из ресторана — и вы готовите их с профессиональным поваром онлайн. Последний такой онлайн-ужин прошел 21 мая, и помимо шефа клиентам ассистировал еще и сомелье Иван Бачурин. Гости онлайн-ресторана готовили говяжий ростбиф с малосольной спаржей и копченой сметаной; медальоны из говядины с пряным чатни из слив; сливочный мусс с вареной сгущенкой, шоколадным бисквитом, сосновыми шишками и свежими ягодами. Стоимость предложения — 120 рублей.

«Подписывают» на кофе


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кофейня Took Coffee предложила оформить подписку на классические напитки в своем заведении. В некотором смысле эту акцию можно рассматривать как скидку для тех, кто не может жить без кофе и пьет его каждый день. Суть подписки в том, что вы покупаете именную карту на 31 день за 60 рублей и каждый день можете пить кофе любого объема. Получается дешевле, чем если купить напиток 31 раз.

Зазывают в импровизированный коворкинг


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сразу несколько минских баров — «Светлы» Lidbeer Bar и Craftman bar решили презентовать свои площадки как своеобразный коворкинг. Да, если раньше кофейни и бары не знали, как отвадить из своих заведений фрилансеров, то коронавирус задал новые правила игры. Lidbeer презентовал свое предложение как «студенческий коворкинг» с соответствующими скидками для студентов, а Craftman заявил о том, что готов принимать у себя тех, кто не может работать из дома (если, например, мешают домашние или надоело однообразие). Из плюсов: места в таком коворкинге находятся на нужном расстоянии друг от друга, есть средства для санитарной обработки, могут измерять температуру, доступен бесплатный Wi-Fi, а еще шаговая доступность к еде и напиткам (разумеется, за отдельную плату).⠀

Открывают «точки» в строительном магазине


Фото: facebook.com/olga.mazur.184

Все тот же «Пересмешник», который развозит заготовки коктейлей, открыл «представительство» в строительном гипермаркете Mile на Долгиновском тракте, 188. Если вы приедете туда за решетками для барбекю или за шампурами для шашлыка, сможете сразу купить и заготовки от повара бара, которые можно приготовить на огне. В меню: медальоны из говядины, стейк или шашлык из свинины, шашлык из куриного филе, бедро или крыло куриное маринованное.

В строительных магазинах уже давно продают сопутствующие основным товары, да и холодильники, которые размещают с продукцией в разных проходимых местах — не редкость, но маленькие бренды ресторанного бизнеса раньше, кажется, не рассматривали такой канал продаж.

А что необычного попадалось вам на глаза? Напишите в комментариях.

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Теги: Минск
 
 
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