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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Американские биржи демонстрируют оптимизм Американские трейдеры показывают неожиданно высокий оптимизм: биржевые индексы взмыли здесь до 3-месячных максимумов. Доу-Джонс за период одной сессии вырос сразу...

Американские трейдеры показывают неожиданно высокий оптимизм: биржевые индексы взмыли здесь до 3-месячных максимумов. Доу-Джонс за период одной сессии вырос сразу на 500 пунктов.Аналитики указывают, что причиной оживления на торгах стал массовый выход американских штатов из локдауна и возобновление работы многими предприятиями страны. Особенно обнадеживает индекс "Стандарт энд Пурс 500": он полностью отыграл потери, вызванные коронавирусной паникой.