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Американские биржи демонстрируют оптимизм

27.05.2020 09:06 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Американские трейдеры показывают неожиданно высокий оптимизм: биржевые индексы взмыли здесь до 3-месячных максимумов. Доу-Джонс за период одной сессии вырос сразу на 500 пунктов. 
Аналитики указывают, что причиной оживления на торгах стал массовый выход американских штатов из локдауна и возобновление работы многими предприятиями страны. Особенно обнадеживает индекс "Стандарт энд Пурс 500": он полностью отыграл потери, вызванные коронавирусной паникой.

 
 
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Американские трейдеры показывают неожиданно высокий оптимизм: биржевые индексы взмыли здесь до 3-месячных максимумов. Доу-Джонс за период одной сессии вырос сразу...
 
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