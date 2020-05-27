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Американские биржи демонстрируют оптимизм
27.05.2020 09:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTАмериканские трейдеры показывают неожиданно высокий оптимизм: биржевые индексы взмыли здесь до 3-месячных максимумов. Доу-Джонс за период одной сессии вырос сразу на 500 пунктов.
Аналитики указывают, что причиной оживления на торгах стал массовый выход американских штатов из локдауна и возобновление работы многими предприятиями страны. Особенно обнадеживает индекс "Стандарт энд Пурс 500": он полностью отыграл потери, вызванные коронавирусной паникой.
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Американские трейдеры показывают неожиданно высокий оптимизм: биржевые индексы взмыли здесь до 3-месячных максимумов. Доу-Джонс за период одной сессии вырос сразу...
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