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США обещают надежную защиту лидерам G7, которые приедут на саммит

27.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Встреча в Вашингтоне будет символизировать стремление вернуться к нормальной жизни, считает американский лидер.



Президент США Дональд Трамп намерен провести саммит лидеров стран G7 в Белом доме, так как он уверен, что это станет отличным примером возвращения к привычной жизни после пандемии. Об этом 26 мая сообщила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинани.
 
"Я не знаю, будет ли это последняя неделя июня, но ближе к концу июня. Цель − провести его здесь, в Белом доме", − почеркнула она.
 
По словам Макинани, все мировые лидеры, которые соберутся на саммит в Вашингтоне, будут надежно защищены.
 
"Президент хочет, чтобы этот (саммит) состоялся по мере того, как Америка вновь открывается (снимаются ограничения из-за коронавируса − ред.). <...> Мы защитим мировых лидеров, которые приезжают сюда, как мы защищаем людей в Белом доме. Мы хотим, чтобы он состоялся, мы думаем, что он состоится, и пока иностранные лидеры согласны с идеей", − отметила пресс-секретарь.
 
Напомним, саммит Большой семерки планировался на 10-12 июня. В марте Трамп заявил, что отменил встречу лидеров G7 из-за вспышки коронавируса и проведет ее по видеосвязи.
 
В мае стало известно о желании президента США провести мероприятие очно в Вашингтоне.
 
В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия, Великобритания.
 
 
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Встреча в Вашингтоне будет символизировать стремление вернуться к нормальной жизни, считает американский лидер.
 
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