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Ученые рассказали какая погода способствует распространению коронавируса

27.05.2020 11:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали какая погода способствует распространению коронавируса

Китайские ученые выяснили при какой температуре воздуха коронавирус SARS-CoV-2 распространяется легче всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Синьхуа.

Исследователи проанализировали данные о 3,75 млн подтвержденных случаях COVID-19, зафиксированных с 21 января по 6 мая в 185 странах мира. На основании этих данных исследователи выяснили, что примерно 60% случаев заражения произошли при температуре от 5 до 15°С. При этом в 73,8% случаев пришлись на регионы с абсолютной влажностью от 4 до 10 граммов на кубический метр воздуха. 

На основании этих данных ученые пришли к выводу о том, что наиболее активно заболевание распространяется в средних широтах. 

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Китайские ученые выяснили при какой температуре воздуха коронавирус SARS-CoV-2 распространяется легче всего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные...
 
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