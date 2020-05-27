Названы органы, которые нужно проверить после коронавируса

Источник материала: ОНТ

Людям, которые переболели коронавирусом, в первую очередь нужно проверить лёгкие, почки и мозг. Об этом рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анна Баранова.

После того, как человек перенёс COVID-19 необходимо проверить три важные системы в организме: лёгкие, почки, а также мозг. Обследовать лёгкие можно у пульмонолога. Также необходимо проверить почки при помощи биохимии крови. О том, как функционируют почки, говорит определённый показатель - скорость клубочковой фильтрации. Если с ним всё в порядке, то не нужно идти к нефрологу.

По словам специалиста, уже имеются данные по поводу того, что COVID-19 оказывает влияние на функционирование почек.





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