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Роуминг с Россией снова обещают отменить
27.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Несмотря на замедление процесса оформления необходимых документов из-за пандемии коронавируса, белорусская сторона намерена отменить плату за роуминг с Россией в срок.
Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси. Там отметили, что установленные дорожной картой сроки переносить не будут: роуминг между двумя странами после трех лет переговоров будет отменен уже в сентябре этого года, пишет
Согласно утвержденной в 2019 году дорожной карте, в сентябре этого года Беларусь и РФ должны одномоментно установить единую ставку международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи двух стран, снизить межоператорские оптовые тарифы на услуги международного роуминга и сформировать абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга.
В конце 2019 года РФ и Беларусь
Переговоры по отмене роуминга шли между двумя странами в традиционном непростом ключе и затянулись на несколько лет. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков летом 2019 года
Михаил Мясникович в минувшем году отметил, что договоренности об отмене роуминга могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве и
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Несмотря на замедление процесса оформления необходимых документов из-за пандемии коронавируса, белорусская сторона намерена отменить плату за роуминг с Россией...
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