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Роуминг с Россией снова обещают отменить

27.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Несмотря на замедление процесса оформления необходимых документов из-за пандемии коронавируса, белорусская сторона намерена отменить плату за роуминг с Россией в срок.

Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси. Там отметили, что установленные дорожной картой сроки переносить не будут: роуминг между двумя странами после трех лет переговоров будет отменен уже в сентябре этого года, пишет БЕЛТА.

Согласно утвержденной в 2019 году дорожной карте, в сентябре этого года Беларусь и РФ должны одномоментно установить единую ставку международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи двух стран, снизить межоператорские оптовые тарифы на услуги международного роуминга и сформировать абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга.

В конце 2019 года РФ и Беларусь принимали ряд дорожных карт. Вопросы по газу, нефти и налоговом законе так и остались нерешенными, а остальные дорожные карты стороны согласован. Тогда же стало известно, что роуминг планируется отменить с 1 сентября 2020 года. Россия  подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве, 20 декабря.

Переговоры по отмене роуминга шли между двумя странами в традиционном непростом ключе и затянулись на несколько лет. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков летом 2019 года обвинил Беларусь в затягивании решения вопроса отмены роуминга, а российские операторы и вовсе раскритиковалипредложенную белорусской стороной схему отмены. Российская сторона сообщала, что Беларусь не хочет вводить бесплатные входящие звонки для путешествующих абонентов, тогда как в РФ отмену роуминга видят именно в этом. 
 
Михаил Мясникович в минувшем году отметил, что договоренности об отмене роуминга могут стать показателем того, как решаются задачи в Союзном государстве и пообещал решить долгоиграющий спор к концу 2019 года. 

 
 
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Несмотря на замедление процесса оформления необходимых документов из-за пандемии коронавируса, белорусская сторона намерена отменить плату за роуминг с Россией...
 
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