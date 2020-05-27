Роуминг с Россией снова обещают отменить

Несмотря на замедление процесса оформления необходимых документов из-за пандемии коронавируса, белорусская сторона намерена отменить плату за роуминг с Россией в срок.

Об этом сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси. Там отметили, что установленные дорожной картой сроки переносить не будут: роуминг между двумя странами после трех лет переговоров будет отменен уже в сентябре этого года, пишет БЕЛТА .

Согласно утвержденной в 2019 году дорожной карте, в сентябре этого года Беларусь и РФ должны одномоментно установить единую ставку международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи двух стран, снизить межоператорские оптовые тарифы на услуги международного роуминга и сформировать абонентские розничные тарифы на услуги международного роуминга.

В конце 2019 года РФ и Беларусь принимали ряд дорожных карт. Вопросы по газу, нефти и налоговом законе так и остались нерешенными, а остальные дорожные карты стороны согласован. Тогда же стало известно, что роуминг планируется отменить с 1 сентября 2020 года. Россия подписала окончательную версию дорожной карты, которая предусматривает отмену платы за входящие звонки в Союзном государстве, 20 декабря.

обвинил Беларусь в затягивании решения вопроса отмены роуминга, а российские операторы и вовсе раскритиковалипредложенную белорусской стороной схему отмены. Российская сторона сообщала, что Беларусь не хочет вводить бесплатные входящие звонки для путешествующих абонентов, тогда как в РФ отмену роуминга видят именно в этом. Переговоры по отмене роуминга шли между двумя странами в традиционном непростом ключе и затянулись на несколько лет. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков летом 2019 годаБеларусь в затягивании решения вопроса отмены роуминга, а российские операторы и вовсе раскритиковалипредложенную белорусской стороной схему отмены. Российская сторона сообщала, что Беларусь не хочет вводить бесплатные входящие звонки для путешествующих абонентов, тогда как в РФ отмену роуминга видят именно в этом.