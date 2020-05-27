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Первые доноры, переболевшие коронавирусом, сдают плазму крови в Могилеве
27.05.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Могилевской областной станции переливания крови сдают иммунную плазму с антителами к COVID-19,
Каждая из доноров сдала 600 мл плазмы крови. Каждая донация будет разделена на 3 порции по 200 мл, то есть на 3 переливания больным пациентам.
Плазма забирается автоматическим методом, она не нуждается в полугодовом карантине, как это происходит обычно. Плазма проходит патогенредукцию на специальном аппарате с ультрафиолетовым облучением, что позволяет убить все бактерии и вирусы. Сдавать плазму можно каждые 2 недели.
К сожалению, не все доноры подходят для донации иммунной плазмы: у них могут быть хронические болезни или, например, антитела в низкой концентрации.
Самая редкая и самая универсальная плазма — IV группы крови — она может быть перелита любому.
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Это две женщины. Сданной ими плазмы хватит на 6 переливаний.
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