Беларусь вошла в топ-10 стран по количеству зараженных COVID-19 на миллион населения

Источник материала: Tut.by

Беларусь вошла в топ-10 стран по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения и в топ-25 стран по общему количеству зараженных с начала вспышки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Беларуси, по данным на 27 мая , — 38 956 случаев COVID-19. Хорошая новость в том, что впервые за последние три недели показатель прироста новых случаев в сутки опустился ниже 900 (897), а количество новых зараженных почти сравнялось с количеством выздоровевших за последние сутки — 837.

Но есть и не очень хорошая новость — наша страна вошла в топ-10 по количеству зараженных на миллион населения. Выше нас Чили, Бельгия, Ирландия, США, Кувейт, Бахрейн, Сингапур. Испания и Катар. В рейтинге не учитывались карликовые государства вроде Ватикана или Сан-Марино. С ними Беларусь бы заняла 17-ю позицию.

Если смотреть по общему количеству зараженных с начала пандемии, то тут Беларусь входит в ТОП-25 и занимает 22 строчку. При этом по количеству населения наша страна сопоставима с двумя из списка — с Бельгией и Швецией.

Минздрав объяснял рост количества случаев заражения масштабами большим количеством сделанных тестов. В Беларуси их было сделано в два раза больше, чем в Швеции, и в полтора раза меньше, чем в Бельгии.

Топ-25 стран по количеству выявленных зараженных на миллион среди стран с населением больше миллиона человек по состоянию на 27 мая.

Страна Случаи Смерти Тесты США 1 725 275 100 572 15 532 159 Бразилия 394 507 24 593 871 839 Россия 362 342 3 807 9 160 590 Испания 283 339 27 117 3 556 567 Великобритания 265 227 37 048 3 681 295 Италия 230 555 32 955 3 539 927 Франция 182 722 28 530 1 384 633 Германия 181 288 8 498 3 595 059 Турция 158 762 4 397 1 873 607 Индия 151 876 4 346 3 242 160 Иран 139 511 7 508 837 090 Перу 129 751 3 788 875 721 Канада 86 647 6 639 1 502 990 Китай 82 993 4 634 Чили 77 961 806 501 125 Саудовская Аравия 76 726 411 738 743 Мексика 74 560 8 134 235 129 Пакистан 59 151 1 225 499 399 Бельгия 57 455 9 334 795 447 Катар 47 207 28 196 411 Нидерланды 45 578 5 856 324 918 Беларусь 38 956 214 485 534 Эквадор 37 355 3 203 106 554 Бангладеш 36 751 522 258 550 Швеция 34 440 4 125 238 800

Напомним, Беларусь уже несколько недель находится на плато. Как такового пика заболеваемости не было, и специалисты его не ожидают. По прогнозам, после плато прогнозируется плавное снижение количества случаев, объясняла заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

По ее словам, рекомендации Минздрава остаются прежними:

— Рекомендации сохраняются: по социальному дистанцированию, куда в том числе входит и удаленная работа, и режим ношения масок там, где могут быть источники инфекции. Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий. Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев.