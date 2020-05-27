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Беларусь вошла в топ-10 стран по количеству зараженных COVID-19 на миллион населения
27.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь вошла в топ-10 стран по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения и в топ-25 стран по общему количеству зараженных с начала вспышки.
В Беларуси, по
Но есть и не очень хорошая новость — наша страна вошла в топ-10 по количеству зараженных на миллион населения. Выше нас Чили, Бельгия, Ирландия, США, Кувейт, Бахрейн, Сингапур. Испания и Катар. В рейтинге не учитывались карликовые государства вроде Ватикана или Сан-Марино. С ними Беларусь бы заняла 17-ю позицию.
Если смотреть по общему количеству зараженных с начала пандемии, то тут Беларусь входит в ТОП-25 и занимает 22 строчку. При этом по количеству населения наша страна сопоставима с двумя из списка — с Бельгией и Швецией.
Минздрав
Топ-25 стран по количеству выявленных зараженных на миллион среди стран с населением больше миллиона человек по состоянию на 27 мая.
Напомним, Беларусь уже несколько недель находится на плато. Как такового пика заболеваемости не было, и специалисты его не ожидают. По прогнозам, после плато прогнозируется плавное снижение количества случаев,
По ее словам, рекомендации Минздрава остаются прежними:
— Рекомендации сохраняются: по социальному дистанцированию, куда в том числе входит и удаленная работа, и режим ношения масок там, где могут быть источники инфекции. Минздрав проинформирует в случае отсутствия необходимости в выполнении профилактических мероприятий. Пока ситуация диктует, что этих мер нужно придерживаться, и от того, насколько мы будем выполнять эти меры, будет зависеть и темп снижения количества новых случаев.
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И в топ-25 - по количеству подтвержденных случаев коронавируса с начала вспышки.
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