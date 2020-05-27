Журналисту дали большой штраф за уличный опрос в Шарковщине про COVID-19 для «Белсата»

Источник материала: Tut.by

Суд Шарковщинского района оштрафовал Дмитрия Лупача, независимого журналиста из Глубокского района, на 40 базовых величин (1080 рублей). Судья Оксана Табола наказала его по ч. 2 ст. 22.9 КоАП — за незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации из-за сотрудничества с телеканалом «Белсат». Причиной административного штрафа стал сюжет про ситуацию с коронавирусом в Шарковщине, сообщает БАЖ. Напомним, «Белсат» не имеет регистрации в стране, формально это польский спутниковый телеканал. Несколько раз ему отказывали в регистрации корпункта в Беларуси, его журналистов постоянно штрафуют за работу в нашей стране.





Дмитрий Лупач говорит, что решение суда не было для него неожиданным.

— Я не вижу ничего противозаконного в том, что я приехал и сделал опрос людей, — говорит Дмитрий.

Лупач собирается проконсультироваться с правозащитниками о том, стоит ли обжаловать решение районного суда.

11 мая журналиста-фрилансера уже Дмитрия Лупача судили по двум статьям: по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) и по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Глубокского района наказал его 10 сутками административного ареста, а также штрафом в размере 45 базовых величин (1215 рублей) за освещение встречи в Глубоком с блогером Сергеем Тихановским.

Журналисту стало плохо в здании суда, жена померила ему давление — оно было высоким. Вызвали скорую, прибывшие врачи подтвердили, что у Лупача гипертонический криз. Журналиста в сопровождении милицейской машины отвезли в Глубокскую районную больницу.

Однако, когда журналисту стало лучше, он вышел из больницы и провел 10 суток ареста в местном ИВС.