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Журналисту дали большой штраф за уличный опрос в Шарковщине про COVID-19 для «Белсата»
27.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Шарковщинского района оштрафовал Дмитрия Лупача, независимого журналиста из Глубокского района, на 40 базовых величин (1080 рублей). Судья Оксана Табола наказала его по ч. 2 ст. 22.9 КоАП — за незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации из-за сотрудничества с телеканалом «Белсат». Причиной административного штрафа стал сюжет про ситуацию с коронавирусом в Шарковщине,
Дмитрий Лупач говорит, что решение суда не было для него неожиданным.
— Я не вижу ничего противозаконного в том, что я приехал и сделал опрос людей, — говорит Дмитрий.
Лупач собирается проконсультироваться с правозащитниками о том, стоит ли обжаловать решение районного суда.
11 мая журналиста-фрилансера уже Дмитрия Лупача
Журналисту стало плохо в здании суда, жена померила ему давление — оно было высоким. Вызвали скорую, прибывшие врачи подтвердили, что у Лупача гипертонический криз. Журналиста в сопровождении милицейской машины отвезли в Глубокскую районную больницу.
Однако, когда журналисту стало лучше, он вышел из больницы и провел 10 суток ареста в местном ИВС.
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Напомним, «Белсат» не имеет регистрации в стране, формально это польский спутниковый телеканал. Несколько раз ему отказывали в регистрации корпункта в Беларуси,...
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