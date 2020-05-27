ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Журналисту дали большой штраф за уличный опрос в Шарковщине про COVID-19 для «Белсата»

27.05.2020 13:48 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Шарковщинского района оштрафовал Дмитрия Лупача, независимого журналиста из Глубокского района, на 40 базовых величин (1080 рублей). Судья Оксана Табола наказала его по ч. 2 ст. 22.9 КоАП — за незаконное изготовление и распространение продукции средств массовой информации из-за сотрудничества с телеканалом «Белсат». Причиной административного штрафа стал сюжет про ситуацию с коронавирусом в Шарковщине, сообщает БАЖ. Напомним, «Белсат» не имеет регистрации в стране, формально это польский спутниковый телеканал. Несколько раз ему отказывали в регистрации корпункта в Беларуси, его журналистов постоянно штрафуют за работу в нашей стране.


Дмитрий Лупач говорит, что решение суда не было для него неожиданным.

— Я не вижу ничего противозаконного в том, что я приехал и сделал опрос людей, — говорит Дмитрий.

Лупач собирается проконсультироваться с правозащитниками о том, стоит ли обжаловать решение районного суда.

11 мая журналиста-фрилансера уже Дмитрия Лупача судили по двум статьям: по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) и по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд Глубокского района наказал его 10 сутками административного ареста, а также штрафом в размере 45 базовых величин (1215 рублей) за освещение встречи в Глубоком с блогером Сергеем Тихановским.

Журналисту стало плохо в здании суда, жена померила ему давление — оно было высоким. Вызвали скорую, прибывшие врачи подтвердили, что у Лупача гипертонический криз. Журналиста в сопровождении милицейской машины отвезли в Глубокскую районную больницу.

Однако, когда журналисту стало лучше, он вышел из больницы и провел 10 суток ареста в местном ИВС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, «Белсат» не имеет регистрации в стране, формально это польский спутниковый телеканал. Несколько раз ему отказывали в регистрации корпункта в Беларуси,...
 
Новости дня
Новости
 
Власти сообщали, что пневмонии были у 5,4 тыс. жителей Витебщины. Потом их стало меньше на 2 тыс. В чем дело?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика