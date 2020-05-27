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Клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок

27.05.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах АПЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, представители всех клубов английского чемпионата поддержали возобновление контактных тренировок. Это рассматривается как еще один шаг к возобновлению розыгрыша АПЛ.

При этом отмечается, что на базах команд будут соблюдаться все возможные меры предосторожности, а игроки будут сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю.

В Великобритании выявлено 265 786 случаев заражения коронавирусом. Скончались 37 093 человека.

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Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах АПЛ.
 
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