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Клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок
27.05.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах
Как сообщает пресс-служба лиги, представители всех клубов английского чемпионата поддержали возобновление контактных тренировок. Это рассматривается как еще один шаг к возобновлению розыгрыша АПЛ.
При этом отмечается, что на базах команд будут соблюдаться все возможные меры предосторожности, а игроки будут сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю.
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Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах АПЛ.
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