Клубы АПЛ единогласно выступили за возобновление контактных тренировок

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня состоялось голосование по вопросу возобновления контактных тренировок в клубах АПЛ .

Как сообщает пресс-служба лиги, представители всех клубов английского чемпионата поддержали возобновление контактных тренировок. Это рассматривается как еще один шаг к возобновлению розыгрыша АПЛ.

При этом отмечается, что на базах команд будут соблюдаться все возможные меры предосторожности, а игроки будут сдавать тесты на коронавирус дважды в неделю.

В Великобритании выявлено 265 786 случаев заражения коронавирусом . Скончались 37 093 человека.

Бундеслига возвращается! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?