В США пояснили, есть ли польза от тестов на антитела к коронавирусу

Источник материала: Tut.by

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC или ЦКЗ) выпустили руководство по тестированию на антитела к COVID-19, где подробно пояснили, почему даже положительный тест на антитела к коронавирусу — не гарантия, что человек не заболеет повторно. Рассказываем самое важное.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Louis Reed / Unsplash

Затем нужны тесты на антитела

Серологические тесты — это лабораторные методы исследований, основанные на выявлении антител или антигенов в биологическом материале пациента (крови, плазме, слюне). В частности, серологические анализы для SARS-CoV-2 получили разрешение на «экстренное использование» от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Организация решила, что экспресс-тесты или анализы, которые проводятся в лаборатории, действительно эффективны.

Однако, как отмечают специалисты ЦКЗ, в настоящее время не выявлено никаких преимуществ анализов, независимо от того, тестируют ли они различные классы иммуноглобулинов (IgG, IgM и IgG) или суммарные антитела.

Как правило, серотологические тесты на SARS-CoV-2 помогают определить, был ли у человека COVID-19, даже если у него не наблюдалось симптомов. При этом тесты выявляют «ослабевшую» или уже вылеченную вирусную инфекцию косвенно, измеряя гуморальный иммунный ответ хозяина на вирус. Поэтому серологические анализы, как правило, не заменяют методы прямого обнаружения вируса в качестве основного инструмента для диагностики коронавирусной инфекции, но они имеют несколько важных применений для мониторинга и реагирования на пандемию COVID-19.

Хотя в настоящее время не следует использовать серологические тесты для определения иммунитета у человека, эти тесты могут помочь определить долю населения, ранее инфицированного SARS-CoV-2, и предоставить информацию о тех группах людей, которые могут обладать иммунитетом и быть потенциально защищенными от вируса.

Кроме того, тесты позволяют выявлять потенциально зараженных и тех, кто уже переболел и может пожертвовать свою плазму для лечения тяжелобольных COVID-19.

Наличие антител в крови означает иммунитет к коронавирусу?



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На этот вопрос пока сложно ответить. Почти у всех иммунокомпетентных людей (так называются клетки иммунной системы организма, способные специфически взаимодействовать с антигеном) развивается иммунный ответ после COVID-19. Подобно другим инфекциям, SARS-CoV-2 вызывает выработку антител IgM и IgG, которые являются наиболее полезными для оценки иммунного ответа (сейчас мало что известно об «ответе» IgA в крови).

В случае с SARS-CoV-2 антитела IgM и IgG возникают почти одновременно в сыворотке крови в течение 2−3 недель после начала заболевания. Таким образом, обнаружение IgM без IgG является редкостью. Как долго эти антитела IgM и IgG остаются обнаруживаемыми после инфекции, неизвестно.

ЦКЗ также изучил, коррелирует ли развитие нейтрализующих антител с иммунитетом к коронавирусу. По мнению исследователей, рецидив заболевания COVID-19, по-видимому, является весьма редким событием. Это позволяет предположить, что присутствие антител может обеспечить по меньшей мере кратковременный иммунитет к коронавирусной инфекции. В частности, у приматов, переболевших коронавирусом, появлялась защита от повторного заражения. Кроме того, развитие антител у человека коррелирует с заметным снижением вирусной нагрузки в дыхательных путях.

Говоря более простыми словами, наличие антител может снизить заразность человека и обеспечить некоторый уровень защиты от повторного заражения. Однако точные данные отсутствуют, и исследователи все еще не уверены, защищены ли люди с антителами (нейтрализующими или суммарными) от повторной инфекции SARS-CoV-2, и какая концентрация антител необходима для защиты.

Почему положительный результат теста не всегда значит, что у вас и в самом деле есть антитела



Фото: pixabay.com

Сейчас в Штатах используются тесты, направленные на обнаружение связывающих антител (в этом случае используются очищенные белки SARS-CoV-2, а не живой вирус, и их можно проводить в лабораториях с более низким уровнем биобезопасности).

Также существует тест, направленный на обнаружение нейтрализующих антител, однако FDA еще не разрешило их использовать в случае с SARS-CoV-2, так как в этом случае используется живой вирус.

При этом польза исследований зависит от чувствительности и специфичности тестов. Чувствительность — это соотношение числа больных, выявленных этим тестом, к истинному числу больных среди протестированных. А специфичность — соотношение числа здоровых согласно результатам теста к числу действительно не инфицированных.

Кроме того, следует учитывать прогностические значения теста, поскольку эти значения влияют на общий результат тестирования. Положительная прогностическая ценность — это вероятность того, что люди с положительными результатами теста действительно имеют антитела. Отрицательная — что люди с отрицательными результатами теста и в самом деле не выработали антитела. Это определяется процентом людей с реальным наличием антител в тестируемой популяции и чувствительностью и специфичностью теста.

Например, если в условиях высокой распространенности инфекции положительная прогностическая ценность возрастает, значит, скорее всего люди с положительным тестом действительно имеют антитела. Когда тест используется в группе, где распространенность низкая, положительное прогностическое значение падает. То же и с отрицательной.

Ожидается, что в большей части Штатов, включая сильно пострадавшие районы, распространенность антител к SARS-CoV-2 будет низкой — от менее 5% до 25%, так что тестирование в этот момент может привести к относительно большему количеству ложных данных.

В условиях нынешней пандемии, отмечают специалисты ЦКЗ, в большинстве случаев предпочтение отдается положительной прогностической ценности, так как общая распространенность антител в большинстве популяций, вероятно, низкая. Например, в популяции, где распространенность составляет 5%, чувствительность теста — 90%, а специфичность — 95%, менее половины (49%) протестированных будут действительно иметь антитела.

Что можно сделать, чтобы улучшить положительную прогностическую ценность? Во-первых, выбирать тесты с очень высокой специфичностью, 99,5% или выше. Во-вторых, сосредоточить тестирование на людях, которые с высокой вероятностью имеют антитела (то есть, их история болезни очень напоминает COVID-19). В-третьих, подвергать людей, которые дали положительный тест на антитела, повторному независимому исследованию.

Почему пока рано говорить, что антитела служат надежной защитой от коронавируса



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас органы здравоохранения, Минобороны и правительство США сотрудничают с представителями научных кругов и медработников, чтобы установить, действительно ли положительные тесты на антитела показывают наличие иммунитета к SARS-CoV-2. Им предстоит оценить уровень антител, необходимых для защиты от повторного заражения, длительность этой защиты, факторы, связанные с выработкой антител, и многое другое.

Хотя исследования на животных показывают защиту в краткосрочной перспективе, демонстрация долгосрочной защиты у людей потребует будущих исследований. Следовательно, до получения дополнительных данных присутствие антител нельзя отождествлять с иммунитетом человека от инфекции SARS-CoV-2.

Плюс ко всему некоторые тесты могут показать перекрестную реактивность с другими коронавирусами, например, теми, что вызывают простуду. Это может привести к ложноположительным результатам теста. А некоторые люди могут не выработать обнаруживаемые антитела даже после коронавирусной инфекции.

В других случаях возможно, что уровни антител могут со временем снижаться до неопределяемых уровней (антитела IgM и IgG не присутствуют на ранних стадиях инфекции). Таким образом, результаты тестов на наличие антител не могут уверенно свидетельствовать, что человек перенес или все еще болеет коронавирусной инфекцией.

Так что же делать?

ЦКЗ дает несколько советов по использованию тестов на антитела.

Прежде всего, результаты теста следует интерпретировать в контексте ожидаемых прогностических значений, положительных и отрицательных. Если с помощью одного теста невозможно обеспечить высокое положительное прогностическое значение, следует использовать повторный анализ.

Серологическое тестирование не должно использоваться для определения иммунного статуса у людей до тех пор, пока не будет установлено наличие, длительность и продолжительность иммунитета. Но оно может быть предложено в качестве метода подтверждения диагноза COVID-19 у людей, у которых прошло 9−14 дней с момента появления симптомов.

Люди, у которых выявили антитела, должны продолжать следовать общим рекомендациям по предотвращению заражения SARS-CoV-2 и жить нормальной жизнью, в том числе и работать. Однако результаты серологических тестов не должны использоваться при принятии решения о совместном проживании людей в общежитиях или исправительных учреждениях, а также открытии школ и возвращении на рабочее место.