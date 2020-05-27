Мишустин и Румас по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Сергей Румас во время телефонного разговора договорились активизировать сотрудничество двух

стран в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу кабинета министров РФ.

«Достигнута договоренность об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии», – отмечается в сообщении.

Кроме того, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, а также обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Мишустин и Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках

Союзного государства, создание максимально благоприятных условий для двустороннего экономического сотрудничества и повышения благосостояния граждан России и Беларуси», – подчеркнули в правительстве РФ.