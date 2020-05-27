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Мишустин и Румас по телефону обсудили борьбу с коронавирусом
27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Сергей Румас во время телефонного разговора договорились активизировать сотрудничество двух
«Достигнута договоренность об активизации совместной работы по линии министерств здравоохранения и служб, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России и Белоруссии», – отмечается в сообщении.
Кроме того, главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, а также обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«Мишустин и Румас высказались за дальнейшее углубление интеграции в рамках
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Кроме того, главы правительств России и Беларуси обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия двух стран.
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