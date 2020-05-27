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Российский профессор: многие врачи поддерживают подход Беларуси к борьбе с COVID-19

27.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Кировец  
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Источник материала: Кировец

27 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Многие врачи полностью поддерживают тот подход, который демонстрирует Беларусь в борьбе с новой коронаварусной инфекцией. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала российский эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Российского университета дружбы народов Светлана Калинченко.

«Многие врачи стоя аплодируют подходу Беларуси к борьбе с COVID-19, — сказала профессор. — Это очень достойно, президент Беларуси Александр Лукашенко показал, что он настоящий лидер, человек, который любит свой народ и не прогибается под ВОЗ и тех, кто играет в эту игру под названием COVID».

По словам Светланы Калинченко, новый коронавирус маловирулентен. «Чтобы заболеть и умереть от коронавируса, нужно прежде всего пробить иммунитет страхом. А они допустили пандемию страха. Что нам показывали с первого дня: трупы, рефрижераторы трупов, не успевают хоронить, страшно. А страх плохой помощник иммунитету», — заметила она.

«Что не любят вирусы? Вирусы не любят кислород, — продолжила специалист. — Поэтому нужно ходить, дышать, а людей, наоборот, заперли дома. Но даже студенты-первокурсники знают, что недостаток кислорода ведет к гипоксическим пневмониям без всякого коронавируса. Потом еще надели маски на людей, это опять усиление гипоксии. Сейчас надели перчатки на всех. А что такое перчатки? На коже есть свои защитные механизмы, и, когда она соприкасается с коронавирусом, это не так опасно, чем когда вирус остается на перчатке, которая как магнит цепляет на себя все. И если человек этой перчаткой потрогает себя за нос, за глаз — он заразится, потому что концентрация вируса на этой перчатке намного больше, чем концентрация вируса на немытых руках. Поэтому все что сделал Александр Лукашенко в Беларуси — он сделал абсолютно правильно».

Светлана Калинченко отметила, что такой же точки зрения придерживаются многие российские медики и ученые, в том числе эпидемиологи и вирусологи, но их не пускают на федеральные телеканалы.

Отвечая на вопрос, почему, на ее взгляд, в России пошли по пути жестких ограничений, Светлана Калинченко сказала: «Это бизнес. Надо просто искать, кто на этой истории заработал. Кто-то построил завод по производству масок. Вы посмотрите сколько заработали на этих масках? Это же аморально, нечестно. А таких выгодоприобретателей много на самом деле».

Профессор также рассказала о последствиях карантинных ограничений, которые она наблюдает у своих пациентов. «У всех у них разная степень выраженности снижения настроения вплоть до глубоких депрессий. И как люди будут выходить из этого, я не знаю. Это очень серьезный стресс, постстрессовый синдром сейчас у всех», — подытожила Светлана Калинченко.

БЕЛТА.

 
 
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27 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Многие врачи полностью поддерживают тот подход, который демонстрирует Беларусь в борьбе с новой коронаварусной...
 
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