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На «Гродно Азоте» количество заболевших коронавирусом увеличилось до 50 человек
27.05.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Количество заболевших на «Гродно Азоте» увеличилось до 50 работников,
Всего по состоянию на 26 мая на заводе 50 работников, которые заболели коронавирусом: 31 сотрудник инфицирован COVID-19, а выздоровевших — 19 человек.
Согласно информации издания, 25 мая цифры были такие: на заводе — 28 сотрудников с коронавирусной инфекцией, а выздоровевших 18 человек. То есть, было
Ранее на предприятии сообщали, что для сотрудников закуплены защитные маски, перчатки, дезинфекторы и антисептики. График работы сменного персонала изменен для снижения числа контактов на проходных и в столовых. Персонал передвигается на специальных рейсовых автобусах, организована дезинфекция помещений и транспорта.
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Всего по состоянию на 26 мая на заводе - 50 работников, которые заболели коронавирусом: 31 сотрудник с коронавирусной инфекцией, а выздоровевших - 19 человек.
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