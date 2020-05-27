ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На «Гродно Азоте» количество заболевших коронавирусом увеличилось до 50 человек

27.05.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Количество заболевших на «Гродно Азоте» увеличилось до 50 работников, сообщает издание предприятия «Гродненский химик».


Фото: Reuters

Всего по состоянию на 26 мая на заводе 50 работников, которые заболели коронавирусом: 31 сотрудник инфицирован COVID-19, а выздоровевших — 19 человек.

Согласно информации издания, 25 мая цифры были такие: на заводе — 28 сотрудников с коронавирусной инфекцией, а выздоровевших 18 человек. То есть, было выявлено 46 случаев COVID-19.

Ранее на предприятии сообщали, что для сотрудников закуплены защитные маски, перчатки, дезинфекторы и антисептики. График работы сменного персонала изменен для снижения числа контактов на проходных и в столовых. Персонал передвигается на специальных рейсовых автобусах, организована дезинфекция помещений и транспорта.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего по состоянию на 26 мая на заводе - 50 работников, которые заболели коронавирусом: 31 сотрудник с коронавирусной инфекцией, а выздоровевших - 19 человек.
 
Новости дня
Новости
 
В Могилеве плазму крови после коронавируса сдали первые доноры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика