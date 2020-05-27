На «Гродно Азоте» количество заболевших коронавирусом увеличилось до 50 человек

Источник материала: Tut.by

Количество заболевших на «Гродно Азоте» увеличилось до 50 работников, сообщает издание предприятия «Гродненский химик».



Фото: Reuters

Всего по состоянию на 26 мая на заводе 50 работников, которые заболели коронавирусом: 31 сотрудник инфицирован COVID-19, а выздоровевших — 19 человек.

Согласно информации издания, 25 мая цифры были такие: на заводе — 28 сотрудников с коронавирусной инфекцией, а выздоровевших 18 человек. То есть, было выявлено 46 случаев COVID-19.

Ранее на предприятии сообщали, что для сотрудников закуплены защитные маски, перчатки, дезинфекторы и антисептики. График работы сменного персонала изменен для снижения числа контактов на проходных и в столовых. Персонал передвигается на специальных рейсовых автобусах, организована дезинфекция помещений и транспорта.